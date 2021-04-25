股海自由行／內資抬轎 散戶信心爆棚

兩周前專欄標題：「飆股歡樂趴，不急著散場。」4月22日開高走低狂震361點，上市櫃爆天量7,675億元，外資從去年到今年3月25日大賣超9,101億元，但是近日「小回補」500億元上下，就讓指數創歷史新高17,428點。散戶信心爆棚，最近內資炒股非常驚人，成交量暴增，每天當沖高達三成以上，零股交易也創新高，熱到無法擋。

去年投資人如果沒有台積電，心情會很悶，因為去年漲幅60.1%，前年漲幅46.8%，可是今年台積電最近在600元上下，今年漲幅才13.5%，比不上傳產「航運王及鋼鐵人」，「護國神山」不強，熱門的是「護國神船們」及低價面板股。

面板報價連12個月上漲，4月漲幅又大，面板雙虎群創、友達今年每股賺5元以上，今年股價大漲一倍，遠超過台積電；彩晶去年12月至今年1月多次庫藏股才8～9元，和鑫也以12.6元大買彩晶2.3萬張，和鑫董事長馬維欣是彩晶董事長焦佑麒的夫人，公司派明顯做多。友達率先突破30元大關，台積電法說會後，籌碼仍在調整，但聯電今年代工要漲價到年底；而上游的矽晶圓，全球最大的日商SUMCO說現在「訂單超過庫存」，準備要再建新廠，提早併購成功的環球晶賺到了，也帶動合晶等矽晶圓股大漲。

1月底專欄標題是：「台股會出現螞蟻搬象嗎?」現在最吸引散戶的不是台積電及IP股，變成長榮、萬海、陽明，擴散到散裝航運新興、裕民、慧洋-KY、益航大漲，甚至陸運的中櫃，或航空股華航、長榮航、亞航也漲，更誇張的是虧錢的台船，最近統統大漲，航海王的熱鬧氣氛正如同鋼鐵股，豬站在風口也能吹起來。

超級大牛股中鋼4月最大漲幅約六成，中鴻4月大漲一倍，這還不算誇張，原本景氣復甦的第一步，工業用的原料銅先漲，直逼每噸1萬美元關卡。第一銅股價從去年的5.32元飆到53.3元，也不過一年多，股價創近30年新高，真的有長線競爭力嗎？剛開始有庫存的低價銅會賺，但是出貨用掉以後，現在買的全部都是高成本。美國可口可樂、P&G也都在喊漲價，通膨壓力浮現，廠商都在增加庫存，電子元件缺貨，連鴻海、廣達這種電子五哥都急了，大家都增加庫存，一定造成重複下單。

宏碁居然花15億為了「固料」，以近200元的高價去買面板驅動IC的敦泰股票，但外資和宏碁一天買完神盾拋出的敦泰持股，馬上套牢，而神盾這一年來投資敦泰狂賺53億元，賺了八個資本額，股價不到170元，比敦泰還低。

在不景氣的時候擴張，在景氣的時候享受獲利成果，去年華邦電和新唐，在景氣最差的時候併購了日本Panasonic 6吋晶圓廠，用地板價撿到便宜，最近鴻海董事長劉揚偉才「考慮」買旺宏的6吋廠，動作實在慢半拍。鴻海MIH搞了1,500家國內外公司的大聯盟，但欠核心技術，不過鴻家軍的電源管理IC及驅動IC天鈺，第1季交出非常漂亮的成績，第1季就賺4.78元，比去年全年4.07元還多，現在所有的IC設計公司，最重要就是有沒有足夠「產能」？新唐有機會。

去年台股交易人數438萬，比前年多104萬人，內資人氣旺。去年「新增股民」大增67萬人，其中20～39歲約40萬人，占比高達六成，上班族與學生紛紛加入當沖。據集保中心分析，20～29歲年輕股民，帳戶庫存市值「中位數」僅從2019年的14萬元，小幅成長14%到2020年的16萬元，30～39歲的青年股民，從2019年的21萬元，增幅24%，40～49歲的壯年股民，增幅更飆至31%，50～69歲股民，因為資金量較大，庫存金額增加最多。薑是老的辣，可是台灣老薑愈來愈多，會不會太辣了？還是多變一些嬰兒出來吧！當沖是虛，人多才是實。（作者是萬寶投顧董事長）