台幣台股都看漲》密集財報週登場前，投資人如何應對？

台股指數持續在創新高的走勢，不過，漲勢的輪漲過程幾乎已反應在各類股族群，力道已經發揮得淋漓盡致，背後最主要原因仍然是低利環境和充沛的資金；其次才是部分產業景氣的逐步回升。

先來談談大環境。

股市報酬率比房地產更具吸引力

前陣子和友人通話，他剛處份一層辦公大樓，持有時間25年，獲利約65%。考量時間因素的成本，嚴格來說這樣的投資報酬率並沒有特別突出。交易過程中，友人分享，要簽約，仲介公司總公司客滿，還得另找簽約地點，房市交易十分熱絡；即便如此，他仍覺得股市的報酬率和變現性，現階段比房地產更具吸引力。

台幣欲小不易

他並提及，當年台幣兌美元匯率40：1，一些親友紛紛移民到美國和加拿大， 如今台灣的匯率和經濟發展、股市、房市的發展，親友後悔的態度明顯。

吾人也來談談，近來一些對前央行總裁「刻意」壓低台幣匯率，來幫助外銷業者的不同見解論調。其實這數十年來，台幣走勢已經過度被壓抑，加上這幾年台商資金大舉回流，促使台幣成為全球少數強勢的貨幣。也許短期需要整理休息，但是要再重貶機率不大，所以是否兌換為美元，加上利率考量，差別不大（除非你要投資以美元計價的高收益債券基金和企業公司債、原物料相關基金、公用事業基金）。

股匯大環境如此，回到一般投資人，短期該如何應對？

長期無虞，短期需居高思危

美國進入密集財報週，預料科技股的獲利和展望會不錯，只是股價已經先行走揚，要留意「創新高」的拉回修正。另外台股走勢也異常強勁，仔細觀察盤面表現，類股輪動速度太快，有些強中透弱的味道，中長期暫無大礙，但是短期而言仍然要提醒大家要有居高思危的意識。

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