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台股23日強彈203點 首見「九千金」

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
台股23日強彈203點，聯發科大漲5.1%收1,035元。 （聯合報系資料庫）
台股23日強彈203點，聯發科大漲5.1%收1,035元。 （聯合報系資料庫）

台股昨（23）日強彈203點，除晶圓雙雄轉強帶動電子股回神外，聯發科大漲5.1%收1,035元、富邦媒亮燈漲停收1,100元，雙創歷史天價，並締造史上首度收盤九千金榮景，亦為多頭注入一劑強心針。

美中科技對抗升溫，近期世芯-KY、金麗科等中小型電子飆股中箭落馬，大戶、業內中實戶資金轉戰具有漲價、缺貨題材，包括面板、及航運、鋼鐵、造紙等中低價原物料族群，反觀高價股因基期偏高，走勢相對平淡。

隨股價整理一段時間，籌碼經過有效沉澱，昨日法人買盤逢低承接高價股，統計前15高價股中，除祥碩、昇佳電子收平外，其餘13檔有1.6%至10%不等漲幅，是本波段漲勢以來少見的榮景。

其中，被外界視為「台灣亞馬遜」的富邦媒，長期目標是成為各品類的第一大電商平台，先前已有部分內外資喊出千金價，在外資連續買超13日後，昨日強拉一根長紅棒亮燈漲停，收在1,100元，創下掛牌歷史新高，並擠下祥碩、亞德客-KY，躋身高價股老六。

國內IC設計龍頭聯發科28日將舉行法說會，公布第1季財報及未來營運展望，隨報價調漲、產品組合優化等利多題材不斷，昨日外資大買4,191張，拉升股價上漲51元或5.1%收1,035元，創下歷史天價，也是首度收盤站上千元大關。已有多家外資也將聯發科目標價喊上千元。

隨富邦媒、聯發科陸續攻上千元，千金股再添新血，台股「九千金」亮相，從股王大立光、股后矽力-KY、到信驊、譜瑞-KY、旭隼、富邦媒、祥碩、亞德客-KY、聯發科等，昨天盤中都是上漲表現。

富邦媒 聯發科 高價股

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