股海自由行／蘋概、減碳題材股 聚光

本周台股一度再創至17,428點歷史新高，因大幅震盪而成交過大，4月22日市櫃合計成交量達7,675億元，創歷史最大天量，本波最強勢的傳產原物料類股紛紛回檔，所幸23日資金回流半導體，尚維持一定多頭氣氛，加權指數收在17,300點，通周上漲0.8%。

台股22日震盪創天量後，市場情緒隔天回穩，航運、鋼鐵等熱點傳產族群雖仍收跌，然賣壓已減輕甚至有個別收紅。電子類股除了面板族群普遍收紅外，IC設計族群觸底獲得支撐，觀察到資金持續回流，如龍頭股聯發科股價再創新高，可望帶動族群表現。時處美股財報季，近日將有蘋果、Tesla、高通等科技股將公告財報，加上聯發科法說會也將於28日召開，電子類股將是近期市場焦點。

產業訊息方面，蘋果春季發表會重點為都搭載M1晶片的新版iMac與iPad Pro、新產品AirTag、紫色款iPhone 12與搭載A12 Bionic仿生晶片之Apple TV 4K等產品，其中iPad Pro尺寸為11吋與12.9吋，搭載M1晶片的8核CPU使其性能提高50%、8核GPU使圖像性能提升40%，Mini LED面板目前只搭載於12.9吋的版本，11吋版本則是維持採用LCD面板。

2021 iPad Pro標準款售價分別為11吋799美元和12.9吋1,099美元，12.9吋iPad Pro售價較先前預期的1,200-1,300美元低，推測可能是因為搭載較具規模經濟的M1晶片，成本較A1X系列更低，以及Mini LED供應鏈良率提升以致成本下降，使終端售價增幅有限，由於只要加價100美元即可升級XDR螢幕，因此，我們認為對用戶來說極具換機誘因，而iPad Pro 12.9吋過往占整體iPad銷售約10%，2021年iPad Pro 12.9吋銷量有望上修至350萬-400萬台。

新出紫色iPhone極具吸引力，在現有的藍紅白綠黑等配色中，蘋果在iPhone 12及iPhone 12 mini增加紫色選項，根據Counterpoint數據，iPhone 12系列全球5G手機單月市占率從2020年12月的59.3%下滑至2021年2月的44.5%，主要是以中低階5G手機為主的三星、Oppo、Vivo市占率逐漸攀升；我們認為iPhone 12為蘋果目前5G主力機型，新款配色有助於蘋果市占率回升。

整體而言，我們認為搭載Mini LED的12.9吋iPad Pro售價低於原先預期，以及5G主力機型iPhone 12發表新色，將有助於2021全年iPad Pro及iPhone銷量，相關個股有望受惠，相關受惠個股包括台積電、台表科、惠特等。

類股方面，中國國家主席習近平在22日晚間在北京以視訊方式出席美國主辦的領導人氣候峰會，習近平強調，中國大陸承諾實現從碳達峰到碳中和的時間，將遠短於發達國家所用時間。由於中國大陸力爭2023年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的目標，預期十四五計畫將政策落實的更為嚴謹，並大力發展電爐煉鋼。

目前大陸電爐煉鋼僅占產量約11.5%，較成熟國家歐洲、美國已達60%、40%，未來大陸往電爐轉型的過程中，將同步推升電爐煉鋼用的電極棒以及上游軟瀝青的價格，目前軟瀝青占中碳營收約16%，平均銷售價格（ASP）約330美元/噸、毛利率約25%，預期產業趨勢將有利軟瀝青營收及毛利率的提升。（作者是台新投顧總經理）