航運股「神鬼交鋒」不怕震！滙豐升長榮目標價至95元

航運股經歷22日「驚天一震」,23日雖普遍拉回,但運價持續大漲,法人看好股價重振,包括滙豐證券樂觀,長榮(2603)第1季獲利優於預期,大幅提高全年獲利,為此一口氣將今年每股純益(EPS)上修到17元,並預期長榮配出高達12元的股利,目標價自70元拉升到95元。

鑒於長榮營運樂觀,滙豐持續高喊買進,還特別以「神鬼交鋒」(catch me if you can)作為新報告的副標,對照航運股短線震盪,似有暗示即使大浪來襲,也澆不熄航運股業績大好推升股價上漲的趨勢。

滙豐對長榮的目標價緊追摩根大通喊出的101元,有趣的是,前者比後者預測的獲利還樂觀,目前滙豐對長榮2021-2022年EPS預測達到17.86元、13.96元,而摩根大通只預估10.73元、9.03元,但憑藉更高的本益比,摩根大通目標價已經「破百」。

至於對比滙豐本身,先前4月10日上調長榮目標價至70元時,對長榮今年EPS預測為14元多,2022年約10元,若後續摩根大通也上調財測,目標價不排除再上修。

滙豐表示,長榮第1季營收大幅成長,管理層公布的細節數據顯示,今年1、2月長榮運量提高了7%,前二月平均運價較去年第4季增加63%,同期比較成長高達117%,單月來看,平均運價則從去年12月的1,216美元,1月來到1,589美元,2月再提高到1,800美元。

滙豐未取得長榮3月的細節資訊,但依上個月營收月增9%,可預期平均運價持續上漲,幅度將高出預估。

為此該券商上調對長榮第1季的獲利預測至320億元,較先前的290億元大幅增加一成,全年獲利同步提高到94億元,換算EPS可達17.8元。滙豐並樂觀,長榮2021年度配發股息上探12元,如以目前股價約70元反推的殖利率超過12%,凸顯評價依然很有吸引力。

此外,摩根大通預估,航運業景氣看到第3季,滙豐也表示,由於蘇伊士運河塞港事件,導致歐洲運船已經「滿到喉頭」(full to the brim),塞港更加嚴重。

馬士基認為將加劇貨櫃短缺挑戰,赫伯羅德則認為,亞洲要拿到可用的貨櫃,交期至少拉長到6-8周,這些無疑提高第3季運價高檔或續漲的機會,而馬士基也提到,蘇伊士運河事件的外溢效果勢必到第3季。