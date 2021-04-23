航運股「神鬼交鋒」不怕震！滙豐升長榮目標價至95元

航運股經歷22日「驚天一震」，23日雖普遍拉回，但運價持續大漲，法人看好股價重振，包括滙豐證券樂觀，長榮（2603）第1季獲利優於預期，大幅提高全年獲利，為此一口氣將今年每股純益（EPS）上修到17元，並預期長榮配出高達12元的股利，目標價自70元拉升到95元。

鑒於長榮營運樂觀，滙豐持續高喊買進，還特別以「神鬼交鋒」（catch me if you can）作為新報告的副標，對照航運股短線震盪，似有暗示即使大浪來襲，也澆不熄航運股業績大好推升股價上漲的趨勢。

滙豐對長榮的目標價緊追摩根大通喊出的101元，有趣的是，前者比後者預測的獲利還樂觀，目前滙豐對長榮2021-2022年EPS預測達到17.86元、13.96元，而摩根大通只預估10.73元、9.03元，但憑藉更高的本益比，摩根大通目標價已經「破百」。

至於對比滙豐本身，先前4月10日上調長榮目標價至70元時，對長榮今年EPS預測為14元多，2022年約10元，若後續摩根大通也上調財測，目標價不排除再上修。

滙豐表示，長榮第1季營收大幅成長，管理層公布的細節數據顯示，今年1、2月長榮運量提高了7%，前二月平均運價較去年第4季增加63%，同期比較成長高達117%，單月來看，平均運價則從去年12月的1,216美元，1月來到1,589美元，2月再提高到1,800美元。

滙豐未取得長榮3月的細節資訊，但依上個月營收月增9%，可預期平均運價持續上漲，幅度將高出預估。

為此該券商上調對長榮第1季的獲利預測至320億元，較先前的290億元大幅增加一成，全年獲利同步提高到94億元，換算EPS可達17.8元。滙豐並樂觀，長榮2021年度配發股息上探12元，如以目前股價約70元反推的殖利率超過12%，凸顯評價依然很有吸引力。

此外，摩根大通預估，航運業景氣看到第3季，滙豐也表示，由於蘇伊士運河塞港事件，導致歐洲運船已經「滿到喉頭」（full to the brim），塞港更加嚴重。

馬士基認為將加劇貨櫃短缺挑戰，赫伯羅德則認為，亞洲要拿到可用的貨櫃，交期至少拉長到6-8周，這些無疑提高第3季運價高檔或續漲的機會，而馬士基也提到，蘇伊士運河事件的外溢效果勢必到第3季。