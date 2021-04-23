外資買超190.75億 買超冠軍華邦電、賣超為群創最多

台股今（23）日收17,300.27點，三大法人全數買超，其中外資買超190.75億元，統計外資買超個股冠軍是華邦電（2344），買超29,674張，台積電（2330）收復600元關卡價，收在602元，獲外資買超9,179張，連二買；另外，外資賣超最多個股則是群創（3481）。

台股持續類股輪動，短線大漲的傳產股今日休息，由電子股接棒上陣，台積電股價收漲1.86%，重回600元大關之上，收在602元，聯電（2303）強彈4.01%，晶圓雙雄齊漲帶動半導體指數收漲2.43%，另外，包括光電、電子零組件、其他電子等指數漲幅都逾1~2%，台股大漲203.3點作收，指數周K線收紅，上漲141.46點，周漲幅0.82%，周線連5紅。

統計今日三大法人合計買超211.5億元，其中外資買超190.75億元，投信買超1.38億元，自營商買超（合計）19.36億元。

外資今日買超前十大依序是華邦電、元大滬深300正2（00637L）、國泰台灣5G+、欣興（3037）、京元電子（2449）、矽統（2363）、旺宏（2337）、台積電、金像電（2368）、正隆（1904）等；外資買超個股冠軍為華邦電，買超29,674張。

台積電收在602元，外資買超9,179張，連二買，投信賣超139張，自營商賣超280張，三大法人合計買超8.760張；鴻海（2317）也獲外資買超6,598張；聯發科（2454）重新站上千元，收在1,035元，上漲51元，漲幅5.18%，台股九千金報到，外資買超3,499張，連四買。

外資今日賣超前十大依序是群創、彩晶（6116）、華航（2610）、中工（2515）、友達（2409）、南紡（1440）、中鋼（2002）、新光金（2888）、長榮航（2618）、台泥（1101）等；外資賣超個股冠軍是群創，賣超37,729張，其次是賣超彩晶30,570張，賣超華航27,564張，居外資賣超第三大，另外，友達也遭外資賣超23,015張，賣超中鋼達21,946張。

群益長安基金經理人王耀龍表示，市場已陸續消化美國十年期公債殖利率上行所引發對成長股評價的疑慮，公債殖利率向上實質是反應未來景氣往正面發展，隨著疫苗施打普及、經濟活動回溫，加上主要央行仍維持貨幣寬鬆政策基調，市場資金面仍然充沛，對於股市表現而言仍相對有利。

台股除受惠基本面復甦外，也受惠於科技股的全球競爭優勢，加上美國拜登政府仍持續對中國半導體技術採取限制的態度，台灣半導體相關產業鏈可望受惠於此趨勢，有利未來營運成長，傳產循環性產業也受惠報價上漲帶動獲利表現，對於台股後市行情仍正面看待。

王耀龍說，產業方面，面板、貨櫃等報價上漲的景氣循環族群財報亮麗可期，建議可偏多操作獲利上修題材。長期成長趨勢明確的半導體、汽車電子、新能源等可擇機擇優布局。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，在漲價題材、企業獲利、獲利年增率等多項利多激勵之下，近期傳產股強勢上漲，其中，人氣與題材面兼具的運輸類股，單周大漲12.38%最亮眼，其次是玻陶類股11.46%漲幅居次，鋼鐵、水泥等近期熱門股同期也大漲7.67%與6.07%，同期電子類表現墊底，半導體、電子指數、其他電子等周線下跌。

葉獻文指出，傳產股企業獲利展望樂觀，預期塑化、鋼鐵、航運、民生消費等仍會擔綱第2季投資主流，另外，下周國內外都有重要的法說與財報將公布，大廠後市展望將成為市場焦點，美股則進入科技股超級財報周，包括特斯拉、蘋果、Google、微軟、臉書、高通、亞馬遜等多家重量級大廠將公布財報，預期財報數據將左右全球投資情緒與台股相關供應鏈表現。

葉獻文認為，近期台股類股輪轉迅速的趨勢不變，且波動度仍可能維持較大幅度震盪，但第2季整體展望看升，指數仍有持續走高的空間。