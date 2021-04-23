電子股接棒攻台股收漲203.3點 三大法人買超211.5億

2020年的全球經濟表現，台灣、越南、中國是去年疫情下，僅僅三個經濟正成長的國家，全球經濟也出現了兩個主要的看點，一個是越南人均所得超越菲律賓，成為新加坡、汶萊、馬來西亞、泰國、印尼之後，排名第六的東恊國家。

2021-04-23 13:06