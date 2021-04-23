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電子股接棒攻台股收漲203.3點 三大法人買超211.5億

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股今（23）日震盪，早盤一度因鋼鐵股、運輸股壓回，指數翻黑，資金回流電子股，聯發科（2454）再上千元，收在1,035元，台積電（2330）收復600元關卡價以602元收盤，電子股反彈再拉升指數走高，收在今日的最高點，收復5日線，終場以17,300.27點作收， 上漲203.3點，成交量4,542.63億元；三大法人買超211.5億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超190.75億元，投信買超1.38億元，自營商買超（合計）19.36億元，其中自營商（自行買賣）買超3.06億元，自營商（避險）買超16.3億元。

台股今日以17,117.49點開出，一度翻黑下滑至17,055.48點，傳產漲多的鋼鐵股、運輸股早盤壓回，買盤轉而點火電子股，高價股表現也強，聯發科再攻上千元，台股出現九千金，富邦媒（8454）收在漲停1,100元，晶圓雙雄齊漲，聯電（2303）收漲4%，收在57元，鴻海（2317）翻紅收119元，電子股帶領大盤指數上攻，收在17,300.27點；周線上漲141.46點，連五紅。

電子股 自營商

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