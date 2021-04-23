電子股回神！台股開低走高 終場漲203點收17,300點

台股投資人今（23）日開低走高，早盤加權指數一度回測盤下，中場買單歸隊，點火跌深的電子族群，台積電（2330）在拉尾盤，帶動加權指數終場大漲203.30點，收在17,300.27點，收復5日均線，成交量達4,542.63億元；周線141.46點，連五紅。

今日傳產族群遇到獲利回吐賣壓，轉由高價股領軍反彈，富邦媒（8454）亮燈漲停、聯發科（2454）上漲5.1%，收在1,035元，使盤面上再度見到九千金；另外，電子群進行跌深反彈，由晶圓雙雄領漲，台積電回到602元、聯電（2303）上漲4%、鴻海（2317）也有1%的漲幅。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，就指數表現來看，昨日櫃買市場高點沒過4月12日高點、而集中市場爆量，在17,300點之上有4,000億的套牢量，導致今日指數大漲但無法消化套牢賣壓，短線指數將呈現高檔震盪走勢，不過近期當沖量大，指數上檔空間不大。

就技術面來看，大盤KD下彎、周成交量再爆新大量、依照量先價行來判斷，下周若成交量守在5,000億以上的水準，指數有機會再創新高。不過，周線留下長上影線，顯示高檔仍有壓，預期指數區間落在16,900至17,500點。

展望後市，下周留意蘋果、特斯拉等重量級企業財報及展望，加上五一長假即將報來，觀察重點將在：成交量、類股輪動進展；操作上建議留意4月營收展望佳的個股進行布局，留意不追高。