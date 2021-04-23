運輸股占大盤成交比重飆升至逾2成 法人提醒防了結賣壓

台股站穩萬七大關，但是今（23）傳產股「F4」包括運輸、鋼鐵、塑化及造紙股出現拉回整理，尤其市場高度關注的運輸股，占大盤成交比重一度飆升至25%以上，單一產業的吸金能力引來側目，法人也直喊「罕見」，分析可能是當沖及獲利了結的賣壓所推升。

台股今日以17,117.49點開高，早盤一度翻黑下探至17,055.48點，近期大漲的鋼鐵、運輸股拉回，不過，資金似有回流至電子股，雖然電子股占大盤成交比重仍低於5成，但是類股成為領軍大盤翻紅的重要力道，台積電（2330）、聯電（2303）上漲，聯發科（2454）攻上千元，台股盤中出現九千金。

回頭來看傳產股的表現則是漲跌互見，漲多的運輸股、鋼鐵股等一度大跌逾3%，但盤中跌幅收斂，尤其是運輸股，占大盤成交比重一度超過27%，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）開高後，早盤一度急殺翻黑，盤中僅陽明再翻紅。

第一金投顧董事長陳奕光認為，當沖熱潮下，將加速籌碼的混亂，尤其是當沖及長期投資兩股力道對峙下，容易形成投資變投機的情況，他表示，運輸股本益比低、獲利表現佳、股本大、流動性高的特點下，成為當沖客鎖定的重點標的。

陳奕光指出，每個人的操作行為不同，在目前市場動能還在的情況下，當沖也沒有說是不好，但因大盤已在萬七的高檔，市場恐慌心理加大下，當沖也會變的更多。

台新投顧副總黃文清則是提醒，高檔爆出成交大量並不是好事，要考慮傳產股出現獲利了結賣壓，尤其是近期漲了一大段的族群，更要留意獲利了結賣壓。

他認為，在今日漲多的傳產股拉回下，資金有過度集中漲多族群的情況，推估應是以獲利賣壓居多，有獲利先退場，觀察重點應是資金是否持續回流至電子股，不過，他也強調，漲多股在籌碼經過整理穩定之後，仍有可能再走一波。