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比特幣疲軟也不怕 撼訊、麗臺、映泰早盤亮燈漲停

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
比特幣概念股續旺，包含撼訊（6150）、麗臺（2465）、映泰（2399）早盤直接攻上漲停板。路透
比特幣概念股續旺，包含撼訊（6150）、麗臺（2465）、映泰（2399）早盤直接攻上漲停板。路透

今（23）日早盤比特幣概念股續旺，包含撼訊（6150）、麗臺（2465）、映泰（2399）早盤直接攻上漲停板，青雲（5386）漲幅也有高達9%。

撼訊早盤股價直奔漲停、股價來到每股200元，麗臺以每股45.50元高掛漲停價，映泰也來到漲停價每股30.65元，比特幣概念股一片紅通通。

加密貨幣熱潮續延燒，近期奇亞幣（Chia）成為加密貨幣市場新熱點，由於奇亞幣主打利用儲存裝置空間來挖掘，引發中國「礦工」大舉掃貨囤購硬碟相關產品的熱潮；硬碟缺貨題材帶動下，硬碟股銘異（3060）早盤也再度攻上漲停板，連續兩個交易日亮燈漲停。

不過近期比特幣表現弱勢，周四（22日）跌勢加劇，為過去七日以來第六日下挫，受美國總統拜登計劃提高富人稅的消息拖累。有報導指出，拜登擬把富人的資本利得稅稅率提高近一倍。比特幣終場大跌6.19%，或失血3,402美元，收報51,593.44美元。

今日比特幣亞洲早盤跌6.3%，至50,717美元。

比特幣 硬碟

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