美股劇烈震盪 台股開盤漲20點開在17,117點

昨日美股劇烈震盪，四大指數收盤全數下跌，不過今（23）日台股反彈走揚，開盤上漲20.52點，開在17,117.49點，在長榮（2603）、陽明（2609）、中鋼（2002）等支撐下，指數漲擴大，來到17,165點。

由於印度疫情出現失控狀況，且公布經濟數據好壞不一，壓抑早盤美股弱勢震盪。標普500盤中雖然一度翻紅走高，但是拜登政府計畫調高富人稅的消息，則使整體股市快速下挫走低，三大指數收盤均下跌近1%。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌321.4點，或0.94%，收在33815點；標普500指數下跌38.4點，或0.92%，收在4134.98點；Nasdaq 指數下跌131.8點，或0.94%，收在13818.4點；費半指數下跌74.0點，或2.30%，收在3133.16點。

統一投顧指出，昨日台股爆出6,000億大量，引發市場獲利了結賣壓，指數震盪回測10日均線。目前全球景氣緩步復甦，美國基建法案積極推行，Fed維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，加上目前正值美股及台股第1季財報登場，預期財報利多可期，有利多頭行情延續。短線漲多震盪為正常現象，投資人不必過度恐慌，逢低仍可擇優選股布局。建議以產品報價上揚、以及殖利率題材的類股，航運、鋼鐵、塑化、紡織、造紙、水泥、銅箔及板卡等族群。