台股爆歷史新天量 外資調高這家公司目標價近兩成

台股22日爆出6,448億元的歷史新天量，旗下擁有證券龍頭、證券業務比重高的元大金控（2885），股價在大盤收黑下逆勢上漲0.97%，外資花旗最新報告大幅調高元大金控目標價，從原本目標價25.1元調高至29.4元，並維持「買進」評等，以22日元大金收盤價25.95元來看，距離調高後目標價還有超過13%的上漲空間。

根據花旗最新報告，花旗將元大金2021年至2023年每股稅後純益（EPS）預估提升6至7%，主因子公司元大證券自營收入表現優於預期，可抵銷部分費用的成長。根據花旗對元大金的獲利預估，認為元大金2021年的全年獲利將達到292億元，股東權益報酬率（ROE）可一舉上升至雙位數、11%之上，明年獲利更上層樓至300億元以上。

另外，花旗報告也上修元大銀行的NIM淨利差，並降低信用成本。花旗給予元大金最新目標價是市場最高，反映其看好資本市場多頭趨勢，元大金子公司中除了元大證券受惠經紀手續費收入增長以及自營操作績效提升，其他包括元大投信、元大銀行的基金銷售也都可受惠成長。