台股爆天量收黑 明天「看盤重點」法人這麼說

台北股市今天爆出成交量6448億元的天量，終場下跌105點，收在1萬7096點。高檔巨量收黑盤勢讓不少投資人擔心是否為崩盤的前兆，法人表示，收黑K代表台股可能要盤整一段時間，但因為經濟狀況還可以、全世界也都還在印鈔票，不至於陷入V型反轉，至於要盤多久、跌多深，需要邊走邊看。

台股今天上下震盪362點，早盤一度衝到1萬7428點的歷史新高，午盤後指數翻黑，航運和鋼鐵股拉回，電子股走勢也弱，大盤呈現爆量收黑的走勢。台新投顧總經理李鎮宇指出，最近盤勢都是強傳產和原物料，電子股弱了一陣子，如果資金流到半導體股或電子股，還可用類股輪動來解釋，問題是電子股也沒有撐上去，因此可能要盤整一段時間。

李鎮宇說，從2月9日的低點以來，大盤漲了將近15%，融資卻漲了34%，融資的漲勢來到大盤的兩倍，代表籌碼會慢慢亂掉，盤勢將進入盤整，但不會陷入V型反轉，不至於一去不回頭，休息一、兩個月很基本。台股本來就是五窮六絕，5月繳稅大股東要賣股繳稅， 6月股東會旺季、除權息等，預期終究是要進入盤整，今天爆量收黑只是確定這樣的趨勢。至於明天看盤重點在於會不會在月線先築底，一旦跌破月線就會轉弱勢，但不會一口氣殺到季線，因為只是籌碼凌亂，需要一點時間消化。

對散戶而言，李鎮宇表示，手中有股票的話，如果彈上去就要汰弱留強，空手的話，原物料股走勢還沒結束，可以搶反彈，因為通膨仍蠢蠢欲動；至於電子股相對基期偏高，尤其半導體就看天氣，尤其半導體和面板耗水最凶，如果兩個一起下來，電子就不可能太強。

股市分析師C.W.C則說，台股今天是出貨量，如果明天跌破今天的低點1萬7066點，指數又沒回來，多頭行強恐將走上修正格局；若跌破月線1萬6771點，將面臨走空。

華南投顧董事長儲祥生說，今天光是航運股和鋼鐵股的交易量合計就約1600億元，爆量集中在傳產類股，其他類股都還好；重點在美股還是多頭，股市資金不會撤，會找尋下一個標的 ，就看電子股有無機會接手。