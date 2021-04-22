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台股失守5日線！跌105點收17,096點 爆6,448億天量
台股投資人今（22）日有如坐上雲霄飛車，早盤在美股、亞股走揚挹注下，加權指數改寫新高紀錄，不過，創高伴隨震盪壓力，指數翻黑，終場下跌105.14點，收在17,096.97點，失守5日均線；成交量達6,448.89億元，再創下新天量。
早盤加權指數一度大漲226點，來到17,428點，不過逢高獲利了結賣壓出籠，指數午盤過後震盪翻黑，高低點震盪362點，最低殺至17,066點，尾盤調節力道加大，收在相對低點，並且爆出天量。
盤面上，漲價族群出現獲利了結賣壓，長榮（2603）、萬海（2615）、友達（2409）、群創（3481）等紛紛出現開高走低，而中鋼（2002）雖然盤中一度回測盤下，逢低買盤進場推升，以上漲1%作收。
權值股電子股則持續疲軟，台積電（2330）、聯發科（2454）小跌作收，鴻海（2317）跌幅較大來到2%；而中小型股賣壓沉重，櫃買指數下跌6.03點或2.83%，收在206.99點，跌破月線關卡。
展望後市，台新投顧副總經理黃文清認為，今日爆巨量長黑K，加上融資增加速度過快，雖然基本面沒有改變，電子缺貨及傳產漲價延續，但資金湧入傳產族群後，電子族群接棒不順，短線呈現高檔震盪走勢，下方看「萬七」、月線關卡，短線操作要留意追高風險、逢高減碼。
兆豐國際投顧董事長李秀利指出，台股今日爆量測10日線，沒有留下下影線，呈現一好兩壞局面，基本面沒有轉差、但籌碼面及技術面出現訊號，首先，外資昨日大賣超202億元，傳產族群出現乖離過大且逢高獲利了結，但電子族群沒有轉強，短線進入震盪整理格局，下方先看10日線及「萬七」關卡，建議投資人對漲多修正的傳產和電子仍要保守因應，逢低介入金融、財報優的成長股為宜。
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