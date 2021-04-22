紀念品行銷奏效 大魯閣股東人數翻倍、王品激增2萬股東

王品（2727）、大魯閣（1432）因今年股東會紀念品別出心裁，透過自家產品回饋股東又兼具行銷效益，吸引不少小股東買單。根據集保資料，王品近一週股東人數暴增，單周增2萬餘人，大魯閣更大增超過3萬人，使王品股東人數已逼近5萬大關，大魯閣股東人數也來到4.5萬人。

王品上周公布2021年股東會紀念品，將送出價值2,516元股東大禮包，消息一出，立刻吸引投資人目光，不僅帶動王品股價表現，且股東人數大增，根據集保中心資料，王品近一周股東人數由29,297人增至49,560人，單周增20,263人，增幅逼近7成。進一步看股東持股數可發現，王品股東持股數在1,000股以下的暴增至42,411人。

大魯閣祭出600元消費抵用券，更是引發零股搶購熱潮。根據集保中心資料，大魯閣股東近一周股東人數由11,123人暴增到45,652人，股東人數大增3倍。且股東持股數在1,000股以下的暴增至39,509人。

在股東會紀念品的聲量帶動下，王品近期股價表現不俗，股價頻創新高，今早盤來到207元，已是3年多來新高。王品表示，所有股東皆可領取紀念品，同時提醒持股未滿1,000股的股東，需親自出席股東會或參加電子投票後才能領取。王品集團股東會今年預計於6月29日舉行，4月29日停止過戶，最後交易日為4月27日。