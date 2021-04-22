環球晶大募資恐稀釋股本 公司強調不會讓股本膨脹過速

矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（21）日召開董事會通過總額高達八、九百億元的大募資計畫，法人預估，股本最高可能因此膨脹約兩成，不過，環球晶強調，會通盤考量資金運用和對股本的影響，尋找平衡點，不會讓股本膨脹過速。

為滿足資金需求，環球晶昨日召開董事會通過一系列募資計畫，預定透過可轉換公司債（ECB）、現金增資或發行海外存託憑證（GDR）的方式，募資總額可望超過八、九百億元。

由於募資計畫雖可提高公司在手現金水位，但也會同時增加股本，從環球晶提出的三項籌資計劃來看，對股本最高會膨脹達兩成，引起市場憂慮。

雖然今日台股早盤大漲超過200點，環球晶股價也衝高到882元，但不久即遭遇賣壓，一度被打至858元，下跌8元，隨後在平盤上下游走，表現不若大盤亮眼。

對於大募資計畫可能膨脹股本一事，環球晶強調，今年和明年半導體市場不錯，公司了解國內外都有機會，所以公司先尋求董事會同意，把財務工具都放在手上；尤其是現行公司產業和評等都不錯，利率也不錯，是買方市場，對籌資有利。

環球晶強調，昨天通過的籌資計畫都是「天花板」，是將籌資工具握在手裡，不一定都要用到滿；而且GDR和ECB通常都會折價，且轉換較長期，影響不會到那麼大，其他籌資管道還有借款，將會尋找最佳的平衡點，維護股東和投資人權益。

據環球晶公告，將以不超過新台幣220億元發行無擔保公司債，募資用途為中長期資金，用以償還債務、充實營運資金、轉投資國內或海外事業或購置機器設備所需。

第二項募資計畫則為發行第一次海外無擔保轉換公司債，發行總額不超過10億美元，折合新台幣大約是280億元，資金用途為支應原幣購料。

第三項募資計畫則為國內現金增資發行普通股，或是現金增資發行普通參與發行海外存託憑證，發行規模不超過5,000萬股。法人預估，環球晶若全數完成這三項募資計畫，約可募得超過八、九百億元資金。