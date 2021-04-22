快訊

長照機構人員明起接種AZ疫苗 指揮中心下午2時記者會

南韓女性三代的傷害複製？故鄉陌事至死方休

電子投票結果搶先看 集保新制助股民實踐股東行動主義

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

股東會旺季即將到來，相關議案及董、監選舉案表決，一直是股東會的重頭戲，許多無法親自到場的股東，多會採取電子投票方式參與股東會。今年集保結算所進一步強化電子投票透明度，3月底起首度在「股東e票通」平台提供電子投票結果彙整資料，股東可以提前在股東會前一天下午2點，就能看到電子投票結果。

根據證交所統計，去年台股新增開戶人數達67萬人，顯見許多新手股東，今年將首度參與股東會。但如今參與股東會，不像過去需親自到場，只要拿起手機，透過「集保e存摺」APP、各家證券商下單APP，或使用電腦登入電子投票「股東e票通」網站（網址https://www.stockvote.com.tw），就可無遠弗屆地出席股東會，維護自身股東權利。

然而，過去股東出席股東會，必須親自前往股東會現場，備受舟車勞頓之苦；若有工作在身，除非請假，否則也無法出席，股東權益因而喪失。隨著數位化時代來臨，自107年起，所有的上市櫃公司都必須提供股東以電子投票出席股東會的管道，讓股東能參與公司決策。但股東仍得要到股東會當天會場，才看得到公告的電子投票結果彙整資料。

為此，集保結算所配合金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」政策，為提升電子投票結果資訊透明度，今年3月底起於「股東e票通」平台，提供使用電子投票之發行公司或其代辦股務機構，於股東會開會前一日下午2點公告電子投票彙整資料，供投資人查閱參考。

集保結算所股務部黃蓁蓁經理表示，依據公司法規定，電子投票於股東會開會二日前截止，原本股東得要到股東會當天會場，才看得到公告的電子投票結果彙整資料，現在可提早知悉電子投票結果。只要在股東會開會前一日下午2點後至「股東e票通」網站，進入「電子投票公告專區」，即可查詢使用電子投票的發行公司或其代辦股務機構公告的電子投票結果。

集保結算所表示，這項新措施讓股東及投資人均可查詢所投資公司的股東會電子投票結果，不僅有效提升電子投票資訊透明度，為提升我國公司治理添加助力，也真正實踐股東行動主義，是一重要突破。

股東會 投票 集保結算所

延伸閱讀

黃茂雄陣營徵求股東委託書曝光 反對黃育仁提案

老牌餐廳「銀翼」爆經營糾紛 告前總經理官司贏了！

台股3月量價齊揚 券商3月純益大增52%

SOGO案查徐永明涉賄 李恆隆：本意想找黃國昌

相關新聞

拚賺二股本！法人上修長榮、陽明目標價至102元、86元

繼摩根大通看好航運報價漲到下半年，群益投顧報告指出，由於塞港、缺櫃情形依舊嚴重，此波航運業榮景看到第3季無虞，其中第2季...

通膨避險情緒升高 雙D、傳產原物料價值股噴出

今天報告的主題是「通膨避險情緒升高 雙D、傳產原物料價值股噴出」。

台股早盤漲逾200點 站上17,400關卡

昨（21）日美股美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，帶動今（22）日在日、韓股市走揚、台指期也開高走高，台股開盤上漲10...

BDI飆漲 散裝船個股早盤檔檔漲停

波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)漲勢愈來愈瘋狂，出現連5天上漲，21日指數一天大漲9.6%，來到2710點。國內的散裝船...

外資賣超202億 台股跌百點

由於市場疑慮通膨再起，美股表現弱勢、台指期也壓低結算，加上外資大賣台股202.6億元，為本月來單日賣超最大金額，衝擊加權...

台股漲不停但變數多 黃天牧再次提醒注意風險

台股指數站上萬七，昨（21）日上市櫃成交量仍達5,521億元，顯示台股動能相當豐沛，但國際市場變數多，風險不小，金管會主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。