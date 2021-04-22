電子投票結果搶先看 集保新制助股民實踐股東行動主義

股東會旺季即將到來，相關議案及董、監選舉案表決，一直是股東會的重頭戲，許多無法親自到場的股東，多會採取電子投票方式參與股東會。今年集保結算所進一步強化電子投票透明度，3月底起首度在「股東e票通」平台提供電子投票結果彙整資料，股東可以提前在股東會前一天下午2點，就能看到電子投票結果。

根據證交所統計，去年台股新增開戶人數達67萬人，顯見許多新手股東，今年將首度參與股東會。但如今參與股東會，不像過去需親自到場，只要拿起手機，透過「集保e存摺」APP、各家證券商下單APP，或使用電腦登入電子投票「股東e票通」網站（網址https://www.stockvote.com.tw），就可無遠弗屆地出席股東會，維護自身股東權利。

然而，過去股東出席股東會，必須親自前往股東會現場，備受舟車勞頓之苦；若有工作在身，除非請假，否則也無法出席，股東權益因而喪失。隨著數位化時代來臨，自107年起，所有的上市櫃公司都必須提供股東以電子投票出席股東會的管道，讓股東能參與公司決策。但股東仍得要到股東會當天會場，才看得到公告的電子投票結果彙整資料。

為此，集保結算所配合金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」政策，為提升電子投票結果資訊透明度，今年3月底起於「股東e票通」平台，提供使用電子投票之發行公司或其代辦股務機構，於股東會開會前一日下午2點公告電子投票彙整資料，供投資人查閱參考。

集保結算所股務部黃蓁蓁經理表示，依據公司法規定，電子投票於股東會開會二日前截止，原本股東得要到股東會當天會場，才看得到公告的電子投票結果彙整資料，現在可提早知悉電子投票結果。只要在股東會開會前一日下午2點後至「股東e票通」網站，進入「電子投票公告專區」，即可查詢使用電子投票的發行公司或其代辦股務機構公告的電子投票結果。

集保結算所表示，這項新措施讓股東及投資人均可查詢所投資公司的股東會電子投票結果，不僅有效提升電子投票資訊透明度，為提升我國公司治理添加助力，也真正實踐股東行動主義，是一重要突破。