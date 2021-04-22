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台股早盤漲逾200點 站上17,400關卡

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
台股頻創新高。（本報系資料庫）
台股頻創新高。（本報系資料庫）

昨（21）日美股美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，帶動今（22）日在日、韓股市走揚、台指期也開高走高，台股開盤上漲100.62點，開在17,302.73點，權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等走揚挹注下，加權指數漲幅持續擴大，早盤一度漲逾200點，9點2分站上17,400點，最高在17,428.15點，再度改寫歷史新高價位。

美股市場，受到Netflix財報不如預期影響，資金出現明顯輪動，轉而擁抱郵輪、航空等復甦概念股；加上受惠ASML財報與財測亮眼，而引領半導體族群全面走高；另外，消息指出美國與伊朗於談判取得進展，也使地緣緊張情緒降溫，激勵四大指數反彈走揚，道瓊指數重回34,000點關卡。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲316點，或0.934%，收在34,137點；標普500指數上漲38.48點，或0.93%，收在4,173.42點；Nasdaq指數上漲163.94點，或1.18%，收在13,950.2點；費半指數上漲85.81點，或2.74%，收在3,207.25點。

日盛投顧指出，台股回測5日線，呈價跌量縮格局，量能未失控，短線震盪偏多看待，短線上以10日線為下檔支撐，不過目前KD處於超買區，留意短線波動放大。

在投資建議上，近期集中市場成交量高於4,000億元已成常態，資金聚焦漲價概念股，傳產相對電子強勢，漲價概念股仍為盤面主流，但考量短線波動可能放大，建議電子、傳產適度進行分散，族群方面，可留意原物料、記憶體、銅箔、運動風、高殖利率。

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