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外資賣超202.61億 賣超晶圓雙雄逾5萬張

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股今（21）日收在17,202.11點，三大法人賣超257.92億元，外資賣超達202.61億元，統計賣超前十大個股中，晶圓雙雄全遭外資賣超，聯電（2303）高居外資賣超個股冠軍，遭賣超35,404張，台積電（2330）跌破600元收在592元，同樣遭外資賣超。

台股今日以17,202.11點作收，下跌121.76點，三大法人合計賣超257.92億元，其中外資賣超202.61億元，投信賣超1.51億元，自營商賣超（合計）53.8億元，其中自營商（自行買賣）賣超37.46億元，自營商（避險）賣超16.33億元。

外資今日賣超前十大依序是聯電、新光金（2888）、益航（2601）、華邦電（2344）、中環（2323）、元大金（2885）、台積電、誠美材（4960）、長榮航（2618）、仁寶（2324）等；賣超聯電35,404張居冠，其次是賣超新光金26,088張，賣超第三大為益航，賣超25,081張。

台積電今日收在592元，下跌10元，跌幅1.66%，市值15兆3,507.96億元，統計外資賣超15,036張，連四賣，投信賣超481 張，自營商賣超2,469張，三大法人合計賣超17,986張。

外資今日買超前十大依序是群創（3481）、友達（2409）、元大台灣50反1（00632R）、正新（2105）、中信金（2891）、南亞（1303）、台塑（1301）、英業達（2356）、台船（2208）、力鵬（1447）等；買超群創10萬175張最多，其次是買超友達48,500張。

外資 台積電

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