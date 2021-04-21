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康和鄭家決定對市場派宣戰 揭開今年董監改選大戰

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

康和證（6016）鄭家決定根市場派正式宣戰！康和證今（21）日召開董事會，審查今年股東會改選時的董事資格，決定同意市場派─大慶證券（6021）董事長黃谷涵個人旗下乾坤公司的董事資格，正式揭開董監改選大戲的序幕。

市場關注康和證今日董事會的決議，主要重點有三，首先，是否出現先前大同公司派面臨市場逼宮時，將市場派所提出的董事全數剔除；其次，市場派、黃谷涵所屬乾坤公司在提出七席董事名單後的下一步動向；再者，康和證鄭家的回應。

康和證券董事長鄭大宇在下午董事會後立即指出，雖乾坤公司為停業的狀態，但在法律上，並不影響此法人人格，因此，必需同意乾坤公司的董事競選資格，今年股東會改選時，一切將以股權來決定結果。康和鄭家與市場派宣戰的意味濃厚。

股東會 董監改選

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