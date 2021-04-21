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台股跌121點收17,202點 失守5日線
美股期貨盤走跌、亞洲多數股市也壓在盤下，台股今（21）日回測5日均線，而尾盤賣單調節台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等，進而壓低台股表現，終場下跌121.76點，收在17,202.11點，失守5日均線，成交量達4,398.34億元。
權值股方面，台積電、聯發科、鴻海等紛紛壓在盤下，資金持續轉向傳產類股，台泥（1101）、亞泥（1102）逆勢走高；在盤面強勢族群，面板族群受到上游驅動IC等零組件供不應求，面板漲勢延續到今年，帶動友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）等股價逆勢走揚。此外，運輸類股今日表現相當強勢，長榮（2603）、裕民（2606）、新興（2605）、萬海（2615）、台船（2208）、慧洋-KY（2637）等攻上漲停板。
展望後市，國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，台股受到美股出現回檔，早盤指數開低，盤中雖試圖反彈，但由於整體傳產股反彈力道弱，加上電子股不強，帶動整體成交量萎縮，股價回測5日線支撐。
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