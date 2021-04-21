美股開低走低 台股跌41點開在17,282點

昨（19）日美股開低走低，四大指數收盤全數下跌，今（21）日在日、韓股市走跌、台指期開低，台股開盤下跌41點，開在17,282點，在台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等下跌影響，加權指數跌幅持續擴大。

由於印度疫情急遽升溫，且日本再次宣布緊急狀態，引發全球經濟復甦擔憂，造成歐美股市普遍下挫，其中郵輪、航空、休閒類股跌幅領先，而抵銷了強勁財報及蘋果新品發表利多，四大指數收盤全數走低。

終場道瓊工業指數下跌256.3點，或0.75%，收在33821點；標普500指數下跌28.3點，或0.68%，收在4134.94點；Nasdaq指數下跌128.5點，或0.92%，收在13786.2點；費半指數下跌49.5點，或1.56%，收在3121.43點。

統一投顧指出，指數突破「萬七」後，持續沿著五日均線走揚，並連續四日創新高。目前全球景氣緩步復甦，美國基建法案積極推行，Fed維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，加上目前正值美股及台股第1季財報登場，預期財報利多可期，有利多頭行情延續。雖然今日適逢台指期結算，指數震盪難免，若有拉回恰好提供良好的買進時機。