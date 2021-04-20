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TDR再現溢價偏高情事 證交所提醒投資風險

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

近期部分臺灣存託憑證（TDR）再度出現溢價偏高情事，臺灣證券交易所再次提醒投資人應留意溢價風險，並可透過公開資訊觀測站TDR專區瞭解公司財務業務狀況、財務報告公告期限、重大訊息及每單位存託憑證表彰原股股數，綜合各項資料評估交易風險，審慎進行交易。

TDR為原股已在國外上市，經外國企業發行人或股東委託存託機構在臺灣地區發行，表彰存放於保管機構所保管的有價證券，兩者價格應具連動關係。

證交所表示，折溢價指的是TDR收盤價與原股收盤價間的差異，投資人可於公開資訊觀測站TDR專區，查詢TDR每日收盤價及原上市地收盤價，以及折溢價資訊。

當TDR呈現溢價時，表示每單位TDR價格高於其表彰的原股價格；反之，當TDR呈現折價時，表示每單位TDR價格低於其表彰的原股價格，投資人在交易前，請查詢每檔TDR的折溢價情形，注意投資風險。

證交所指出，投資人可至公開資訊觀測站，點選「投資專區」中的「臺灣存託憑證專區」項下「彙總報表」之「臺灣存託憑證收盤價彙總表」查詢。

證交所 股東

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