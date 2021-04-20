激情降溫？ 富邦越南ETF控管首日「申購沒滿額」

富邦越南（00885）20日回跌，初級市場申購也出現降溫跡象？富邦投信公告，20日富邦越南實施申購控管可提供的籌碼為75組（每組500張），包括流動量提供者和投資人分別提供53組及22組，但ETF在外流通單位的變化只有73組，代表可提供的籌碼沒有被全數申購；法人認為，可能是短線買盤有降溫的情況，不過越南題材續看好，仍不排除買盤再度升溫。

20日是富邦投信公告對富邦越南實施申購控管後的第一個交易日，富邦投信在盤後公布，全天可提供的籌碼為75組，也就是37,500張，包括流動量提供者能申購53組，法人、自然人等投資人可申購22組。而究竟有沒有全數釋出？基金單位數的變化是指標。

基金業者表示，富邦越南20日盤後結算出的規模為65億元，相對前一個營業日增加5.6億元，和19日成長約6億元的規模相當；流通單位數則從38.4萬張，增加到42.1萬張，差異數為36,500張，和可提供的籌碼差了1,000張（2組），可能代表實際申購的需求沒有那麼大，因此沒有認足滿額。

不過法人也補充，2組的差距不算大，研判申購熱度可能受到ETF盤中股價拉回及量能縮小影響，一些原本想申購的投資人作罷，但仍相當接近可申購的總額。近期越南基本面沒太大變化，依舊是投資人關注方向，若後續有較強的表現或股市氣氛變好，不排除買盤再度升溫。

富邦投信也針對申購控管提出更多說明，包括投資人（含自然人）適用管制規則，單日申請申購為一個基數（一組），不得重複向多個券商申請。投資人向證券商確認申購額度後，並應於上午10點50分前繳納款項，參與券商應於上午9點10分前遞交申購申請單，並上傳資料至證交所，完成申購程序。