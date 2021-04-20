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台股「萬七」行情攻略 定期定額績優基金

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股突破歷史新高，站上「萬七」大關，持續帶動股市投資熱度。報系資料照片。
台股突破歷史新高，站上「萬七」大關，持續帶動股市投資熱度。報系資料照片。

台股突破歷史新高，站上「萬七」大關，持續帶動股市投資熱度。根據投信投顧公會資料顯示，台股基金規模從去年3月2,020億元，上衝到今年3月的3,151億元，規模新增1,131億，年增率高達56%。

台股屢屢創高，吸引投資新手進場追行情。根據證交所統計，去年台股新開戶數超過67萬人，遠多於2019年的41萬戶。不過，台股類股輪動快速，產業投資範圍廣泛，新手不易掌握，若怕誤踩地雷或是套在高檔，透過定期定額投資台股基金，以一籃子股票分散投資，是較理想及安心的方式。

年輕的小資族群最適合透過定期定額或日日扣進行投資，可以選擇每個月帳戶資金方便扣款的任何一天投資；資金較為充裕或是打算儲備退休金的投資人，也可運用日日扣機制來提高扣款頻率，多次扣款以分散進場時間點、分散風險，拉高投資勝率。

選擇擅長主動式操作的台股績優基金，在定期定額報酬率表現往往比大盤更好、更突出。依晨星統計定期定額績效最佳的統一奔騰基金，一年締造出50.85%的高報酬，五年的績效翻倍，是台股基金投資首選。

統一奔騰基金是一檔長青型科技基金，電子股占投資比重至少六成，投資著重在挖掘新興潛力標的，創造超額報酬。基金成立已經22年，歷經市場多空循環淬鍊，短中長各期間的績效，皆名列前茅。

觀察3月底最新持股，以產業來看，半導體占比最高，其次為電子零組件；題材方面，主要聚焦5G供應鏈、人工智慧與高速運算、雲端、電動車等，另搭配供需吃緊的貨櫃航運等景氣循環股，操作靈活。

展望後市，統一投信台股團隊表示，各國加速疫苗施打，全球經濟加快復甦，受創疫情的景氣循環股強勁反彈，隨著通膨預期及長天期公債殖利率走升，將引導資金進入不同產業、類股與投資風格加速輪動。

台積電4月中法說會上調今年資本支出，由前次公布的250～280億美元，調升至300億美元，第2季營收更是有機會較首季成長，續創新高。半導體龍頭企業對於未來營運展望樂觀，為引領台股後市看旺的重要指標。

在資金行情延續、景氣復甦及企業獲利樂觀下，台股走勢保持正向，惟台股現階段位階較高，透過台股投資專業團隊，持續定期定額分批進場是最佳策略。

台股-科技股票型基金定期定額績效表資料來源：晨星，統計至3/31。依投信投顧公會分類為國內科技股票型。計算方式為初始投入金額10,000元，以後每月底固定投資10,000元，採簡單報酬率回溯試算。單位：% 高瑜君／製表
台股-科技股票型基金定期定額績效表資料來源：晨星，統計至3/31。依投信投顧公會分類為國內科技股票型。計算方式為初始投入金額10,000元，以後每月底固定投資10,000元，採簡單報酬率回溯試算。單位：% 高瑜君／製表

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