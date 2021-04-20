快訊

印度飛香港航班 機上53名乘客確診新冠

水情緊！鯉魚潭水庫見底 台版「亞特蘭提斯」重見天日

台股不見帶量長黑前 升勢行情不回頭

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

台股今（20）日受到前一天整體傳產股大幅吸金，早盤遇到逢高獲利回吐賣壓影響，指數出現回檔整理，不過在電子股轉強，櫃買市場反彈，加上傳產股開低走高的帶動下，收盤指數持續改寫歷史新高，終場指數上漲60點，收在17,323點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，新台幣短線出現明顯升值走勢，由於台股近期熱度強，外資出現回補，加上央行適度放手，連續二天盤中升值幅度均達1角以上，今日突破28.1元關卡，在新台幣升值、美元指數持續回檔，近期跌破月線續創新低下，台股有機會在新台幣升值下，吸引外資買盤進駐。

另外，從線型架構來看，K線連續四天收紅且均未出現往上的跳空缺口，技術指標也維持高檔鈍化，顯示盤面維持驚驚漲走勢，因此，近期只要未出現帶量長黑，短多格局仍在。

分析師指出，觀察本周以來的類股資金流向，即便今日電子股占大盤成交比重從前一天的48.13%回升至52.75%，但整體來看，電子股比重仍相當低，短線占大盤成交比重若無法回到六成以上，電子股恐不容易再登主流，反觀傳產股比重中航運類股在昨日回升至12.46%，今日繼續拉升至12.69%，鋼鐵股比重從8.61%提升至8.66%，航運股續創新高，鋼鐵股則是收長下影線，整體走勢未見走弱的跡象，因此，短線盤勢上傳產股仍有機會扮演盤面強勢主流。

新台幣 電子股 傳產股 台股

延伸閱讀

航運股聲量、股價雙雙火熱 台股熱門討論度TOP10股票排名

電子股回神 台股漲60點收17,323點

史上最強台股下一步怎麼走？CRIF中華徵信所這麼說

傳產電子強弱異位 台股盤中高檔震盪

相關新聞

台股續飆新高收漲60.59點 三大法人賣超7.73億

台股今（20）日開低走高收最高，台積電（2330）跌幅收斂守住600元，以602元收盤，下跌1元，聯發科（2454）、大...

電子股回神 台股漲60點收17,323點

台股今（20）日震盪走高，電子股重回資金懷抱，尾盤買單拉抬台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）等，帶...

史上最強台股下一步怎麼走？CRIF中華徵信所這麼說

CRIF中華徵信所今(20)日表示，若由去年3月23日盤中低點8,523.63點起算，到今年4月16日收盤的17,158...

台積電跌破600元 現在適合存股嗎？

台股站上「萬七」史上高點，面對史上最強台股下一步要怎麼走？ CRIF中華徵信所今天提醒，大盤雖持續走高，風險也開始逐步增...

美股四大指數全面收低 富邦期貨：台股持續偏多操作

由於銅價等原物料價格持續走揚，通膨預期為債市帶來壓力，美國十年債殖利率回升，加上投資人等待企業財報發布，為科技股帶來賣壓...

新天價！外資上修長榮、正新 目標價喊到101元、75元

「航海王」瘋漲的故事還沒完，連「橡膠王」也參一腳！摩根大通最新報告指出，受惠後疫情時代的消費需求持續暢旺且更加強勁，運價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。