台股不見帶量長黑前 升勢行情不回頭

台股今（20）日受到前一天整體傳產股大幅吸金，早盤遇到逢高獲利回吐賣壓影響，指數出現回檔整理，不過在電子股轉強，櫃買市場反彈，加上傳產股開低走高的帶動下，收盤指數持續改寫歷史新高，終場指數上漲60點，收在17,323點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，新台幣短線出現明顯升值走勢，由於台股近期熱度強，外資出現回補，加上央行適度放手，連續二天盤中升值幅度均達1角以上，今日突破28.1元關卡，在新台幣升值、美元指數持續回檔，近期跌破月線續創新低下，台股有機會在新台幣升值下，吸引外資買盤進駐。

另外，從線型架構來看，K線連續四天收紅且均未出現往上的跳空缺口，技術指標也維持高檔鈍化，顯示盤面維持驚驚漲走勢，因此，近期只要未出現帶量長黑，短多格局仍在。

分析師指出，觀察本周以來的類股資金流向，即便今日電子股占大盤成交比重從前一天的48.13%回升至52.75%，但整體來看，電子股比重仍相當低，短線占大盤成交比重若無法回到六成以上，電子股恐不容易再登主流，反觀傳產股比重中航運類股在昨日回升至12.46%，今日繼續拉升至12.69%，鋼鐵股比重從8.61%提升至8.66%，航運股續創新高，鋼鐵股則是收長下影線，整體走勢未見走弱的跡象，因此，短線盤勢上傳產股仍有機會扮演盤面強勢主流。