歐買尬股價飆漲五成 公告3月EPS 0.21元

遊戲及支付業者歐買尬（3687）因近期股價波動劇烈，達公布注意交易資訊標準， 今（20）日應主管機關要求公告3月自結稅後純益達2,340萬元，年增1.29倍；每股純益0.21元，遠優於去年同期0.01元。

歐買尬同步公告今年2～3月累計稅後純益達3,753萬元，年增83%；每股純益0.35元，較去年同期0.12元大增。歐買尬重要子公司綠界科技近期營運增溫，單月營收逐漸站穩億元大關，也助攻歐買尬今年業績持續看好。

歐買尬今日收盤價來到73元，上漲0.8元、漲幅1.11%。歐買尬本月以來股價持續上攻，上月31日收盤價為48.8元，以昨日盤中高點78.9元計算，本月漲幅超過六成，以今日收盤價73元計算漲幅也逼近五成。

歐買尬昨日已因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，公告列為處置股，自今日起至5月4日改以人工管制撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。