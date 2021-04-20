台股再創歷史新高後 航海王權王爆紅、權王落難

台股今（20）日在聯發科（2454）、台達電（2308）走強領軍下，盤勢由黑翻紅，終指數上漲60點，收在17,323點，再創歷史新高，運價大漲的航海王在權證市場爆紅，十大熱門權證中，囊括七席，權王台積電（2330）落難，其中，交投最熱絡的權證，為連結長榮（2603）的長榮國票08購03（081251）。

受到美國10年期公債殖利率回升，加上特斯拉因致命事故遭調查而重挫拖累，19日美股自歷史高點拉回，終場四大指數全面收跌，今日亞洲股市早盤走勢分歧，台股以下跌32點開出，終場再創歷史新高，其中，類股漲跌互見，電子在聯發科、台達電走強領軍下黑翻紅，金融連三紅之後小幅拉回，傳產以水泥、航運、橡膠漲勢較強，玻璃陶瓷、塑膠、電線電纜跌幅較大。

權證市場方面，投資人在現貨市場量能增溫下，買盤湧入權證，整體權證市場成交金額占大盤比重為1.1%，成交金額為57.8億元，略低於前一交易日逾60億元的水準。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為56.2億元，認售權證成交金額為1.4億元，認購權證成交金額占總成交金額97.5%；認購、認售比值為39.1倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結長榮的長榮國票08購03，成交金額為3,613萬元；認售排名第一的是連結台積電的台積電國票07售07，成交金額為572萬元。

其中值得注意的是，從市場前十大熱門成交的認購、認售權證來看，認購包辦全部席次，其中，航海王的長榮又一舉囊括其中七席，而在十大認售權證方面，台積電則有4檔入列，顯示市場資金仍往非電族群集結，不過，分析師表示，目前市場大量湧入傳產股，短線交投出現過熱訊號，震盪幅度將勝於以往，投資人仍需謹慎操作。