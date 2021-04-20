期富邦VIX跌太快將申報下市！ 清算流程先公開

富邦越南ETF（00885）上市熱潮延燒，20日成交量一度排行台股ETF第一，但終場由期富邦VIX（00677U）的12.4萬張稱冠，對此業界認為，期富邦VIX量能放大可能和該ETF將申報清算有關，富邦投信統計，該ETF到19日結算出的30天平均淨值已經低到2.0893元，直逼2元大關，換算快則明後天、慢則本周到下周，就可能觸及下市門檻，比市場預期的30天還要快。

現行法令規定，期信ETF近30天平均淨值相對發行價的跌幅達到九成，投信公司須立即申報清算，以期富邦VIX為例，部分投資人解讀為淨值連續30天不及2元，不過實務要不要申報，看的是「平均淨值達到2元（或2元之下）」，而不是「時間」。

若碰上波動度較大的VIX ETF，跌得比一般ETF還要快，可能在首度看到淨值不及2元，等不到30天就申報下市。

就期富邦VIX來看，富邦投信統計，最近一期到19日為止的平均淨值，已經下滑到2.0893元，看來只要再跌不到幾天，就可能申報清算；法人認為，最快不排除21或22日申報下市。

而自該ETF 4月1日盤後結算出4月6日的淨值，首度達到2元以下來看（1日淨值為2元，6日淨值為1.98元），迄今才連12個營業日的淨值低於2元，遠比過去元大S&P原油正2（00672L）恢復適用申報規定、歷時約30天啟動清算，還要快逼近清算條件，關鍵就在該ETF的波動較大。

20日期富邦VIX成交量逾12.4萬張，為台股第一。近期該ETF都有10-30萬張不等的熱量，受益人則還有約5.6萬人。

對此富邦投信表示，只要期富邦VIX的平均淨值達到2元或2元之下，將依法申報清算。該投信日前也已經公告期富邦VIX若申報下市的流程表，預估約1-1.5個月終止交易。