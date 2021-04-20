台股續飆新高收漲60.59點 三大法人賣超7.73億

台股今（20）日開低走高收最高，台積電（2330）跌幅收斂守住600元，以602元收盤，下跌1元，聯發科（2454）、大立光（3008）、鴻海（2317）等收紅，中鋼（2002）翻紅作收，合力推升指數收在最高點，再創歷史新高，終場以17,323.87點作收，上漲60.59點，成交量4,396.69億元；三大法人賣超7.73億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超15.86億元，投信賣超0.3億元，自營商買超（合計）8.43億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.51億元，自營商（避險）買超8.94億元。

台股今日以17,231.58點開低，早盤多空拉鋸，指數開低後一度下滑至17,175.02點，傳產股漲跌互見，以水泥、橡膠、運輸等股漲勢領先，電子股在買盤重新關注下走揚，台積電開低一度跌破600元，尾盤買單拉抬下跌幅縮至0.16%，聯發科盤中一度衝上1,010元，終場收998元，上漲35元，中鋼也翻紅收在39元，上漲0.35元，大盤指數再創高，收在17,323.87點，漲幅0.35%。