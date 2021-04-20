臺灣創新板下半年開板交易 證交所推影音教材宣導

推廣宣導證券市場制度及投資理財風險觀念，臺灣證券交易所將證券核心業務錄製影音學習教材，繼3月推出「買賣ETF不踩雷 投資風險停看聽」影音教材，受到大眾熱烈迴響，日前再推出「臺灣創新板簡介」影音教材。

證交所表示，配合政策並提供新創公司籌資及股權交易管道，已開始受理新創公司送件申請，預計最快第3季正式於集中市場開板交易。

這次推出「臺灣創新板簡介」影音教材，主要從創新板的發行面、交易面及投資人適格性等各項制度規定做說明，期透過簡化新創公司申請上市規定，讓合格投資人有更多的選擇標的。

證交所去年將九項證券核心業務錄製影音學習教材，提供各級學校及投資人點閱學習，另與多所大專院校合作辦理遠距教學，並進行六場雙向互動視訊會議，就學校師生有興趣議題，深入剖析並分享實際案例

總計有56所公私立大專院校參與合作，158堂課程採用，超過9,026名同學受惠，參與師生均給予正面的回饋意見。

為配合金融知識普及計畫，讓更多莘莘學子了解證券市場各項商品與制度，建立投資理財應有的正確觀念，證交所將持續精進「證券市場學習教材」專區內容，提供各項核心業務及新商品與新制度介紹的影音教材，也歡迎各大專院校共同合作辦理遠距教學，並進行雙向互動視訊會議。

「臺灣創新板簡介」影音教材位於證交所官網/ WebPro3.0影音傳播網「證券市場學習教材」專區(https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/116/372E72A05B72-4BF3CF67-A0BB-11EB-81E7/?categoryId=151)，歡迎有興趣的投資人點閱觀賞。