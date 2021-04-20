快訊

日職／陳偉殷二軍再繳好投 新洋投報到卡位危機加劇

AZ疫苗增1例嚴重不良事件 六旬翁血管炎、間質性肺炎住院

臺灣創新板下半年開板交易 證交所推影音教材宣導

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

推廣宣導證券市場制度及投資理財風險觀念，臺灣證券交易所將證券核心業務錄製影音學習教材，繼3月推出「買賣ETF不踩雷 投資風險停看聽」影音教材，受到大眾熱烈迴響，日前再推出「臺灣創新板簡介」影音教材。

證交所表示，配合政策並提供新創公司籌資及股權交易管道，已開始受理新創公司送件申請，預計最快第3季正式於集中市場開板交易。

這次推出「臺灣創新板簡介」影音教材，主要從創新板的發行面、交易面及投資人適格性等各項制度規定做說明，期透過簡化新創公司申請上市規定，讓合格投資人有更多的選擇標的。

證交所去年將九項證券核心業務錄製影音學習教材，提供各級學校及投資人點閱學習，另與多所大專院校合作辦理遠距教學，並進行六場雙向互動視訊會議，就學校師生有興趣議題，深入剖析並分享實際案例

總計有56所公私立大專院校參與合作，158堂課程採用，超過9,026名同學受惠，參與師生均給予正面的回饋意見。

為配合金融知識普及計畫，讓更多莘莘學子了解證券市場各項商品與制度，建立投資理財應有的正確觀念，證交所將持續精進「證券市場學習教材」專區內容，提供各項核心業務及新商品與新制度介紹的影音教材，也歡迎各大專院校共同合作辦理遠距教學，並進行雙向互動視訊會議。

「臺灣創新板簡介」影音教材位於證交所官網/ WebPro3.0影音傳播網「證券市場學習教材」專區(https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/116/372E72A05B72-4BF3CF67-A0BB-11EB-81E7/?categoryId=151)，歡迎有興趣的投資人點閱觀賞。

證交所 大專

延伸閱讀

景承科技切入數位市場 成金融證券機構「武器軍火商」

零股交易宣導漫畫 上線

證交所引資 人氣爆棚

你買的股票安全嗎？4招定期檢查 避開地雷股

相關新聞

台股續飆新高收漲60.59點 三大法人賣超7.73億

台股今（20）日開低走高收最高，台積電（2330）跌幅收斂守住600元，以602元收盤，下跌1元，聯發科（2454）、大...

電子股回神 台股漲60點收17,323點

台股今（20）日震盪走高，電子股重回資金懷抱，尾盤買單拉抬台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）等，帶...

史上最強台股下一步怎麼走？CRIF中華徵信所這麼說

CRIF中華徵信所今(20)日表示，若由去年3月23日盤中低點8,523.63點起算，到今年4月16日收盤的17,158...

台積電跌破600元 現在適合存股嗎？

台股站上「萬七」史上高點，面對史上最強台股下一步要怎麼走？ CRIF中華徵信所今天提醒，大盤雖持續走高，風險也開始逐步增...

美股四大指數全面收低 富邦期貨：台股持續偏多操作

由於銅價等原物料價格持續走揚，通膨預期為債市帶來壓力，美國十年債殖利率回升，加上投資人等待企業財報發布，為科技股帶來賣壓...

新天價！外資上修長榮、正新 目標價喊到101元、75元

「航海王」瘋漲的故事還沒完，連「橡膠王」也參一腳！摩根大通最新報告指出，受惠後疫情時代的消費需求持續暢旺且更加強勁，運價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。