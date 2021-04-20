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00881汰換成分股 新增南電、佳世達、信邦

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
國泰台灣5G+汰換成分股，前十大持股不變。國泰投信官網
國泰台灣5G+汰換成分股，前十大持股不變。國泰投信官網

高人氣ETF-國泰台灣5G+（00881）20日完成成分股調整，本次配合臺灣指數公司公布的新成份股，共剔除華通（2313）、玉晶光（3406）、頎邦（6147）三檔，並新增佳世達（2352）、信邦（3023）及南電（8046）。00881依個股市值分配權重，前十大成分股不變。

日前臺灣指數公司進行「臺灣指數公司特選世代行動通訊報酬指數」等台股指數的成分股審核，同步審查00881追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」。新成分股於20日完成調整並自盤後正式生效。

據了解，此次00881分別剔除和增加三檔成分股，新納入的佳世達、信邦、南電今年表現都相當強勢，尤其ABF載板指標的南電股價大漲76%，20日三檔都拉尾盤作收。法人看好納入有助提升ETF表現。

十大成分股方面，由於00881依市值分配權重，新納入的佳世達等三檔並未入列十強，因此十大成分股不變。相關包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）、聯詠（3034）、大立光（3008）、廣達（2382）、瑞昱（2379）、矽力-KY（6415）及台灣大（3045）。

20日台股資金重回電子股，00881近期震盪後在今日隨主要成分股收漲，漲幅0.39%，收17.96元，優於大盤的0.35%漲幅。而國泰投信另一檔人氣ETF-國泰永續高股息（00878）今天也上漲作收，股價已經飛漲到19.01元，超越00881的股價；今年來兩檔都上漲約17.7%。

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