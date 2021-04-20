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電子股回神 台股漲60點收17,323點
台股今（20）日震盪走高，電子股重回資金懷抱，尾盤買單拉抬台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）等，帶動台股終場上漲60.59點，收在17,323.87點，再度改寫新高紀錄，成交量達4,396.69億元。
在國際股市方面，美股期貨電子盤呈現上漲，亞洲股市也多呈現走揚，僅日股壓在盤下。
台股早盤受到台積電續弱，一度跌破600元大關、並且失守季線影響，指數承受壓力，早盤回測盤下，最低跌88點，來到17,175點，中場買盤重新歸隊，尾盤大單敲進台積電，跌幅收斂，以下跌1元作收，收在602元，帶動加權指數開低走高，收在最高點。
展望後市，統一投顧認為，台股連續三日收紅，站上「萬七」後持續向上揚升，指數續創新高。目前全球景氣緩步復甦，美國基建法案積極推行，加上Fed維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續，指數仍有高點。考量目前正值美股及台股第1季財報登場，類股表現分化，選股才是王道，可布局具有殖利率題材及報價上揚的類股，如：航運、鋼鐵、塑化、紡織、造紙、水泥、銅箔及板卡等族群。
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