缺櫃及高運價恐持續 法人持續看好貨櫃三雄

貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）今天高檔震盪，長榮海運今天外資再調高目標價格，由原先的60元一舉調高至101元，重申「加碼」評等，今天股價來到69.3元，漲勢約1.9%，但波動幅度加大。

陽明繼續分盤交易，一度來到55.4元，漲幅0.7%，萬海之前漲勢較利害，盤中來到83.9元後，股價回檔壓到平盤80.6元附近。不過，法人認為，受惠運價持續上漲，加上5月1日長約價格傳出較去年同期翻倍甚至更高以上，加上第三季是傳統旺季，缺櫃及高運價恐持續，貨櫃三雄獲利依舊看俏。

今天外資最新出爐的報告中將長榮重申「加碼」評等外，目標價格由原先的60元一舉調高至101元；另外，本土法人也最新出爐的報告也重申「買進」評等，將萬海目標價一舉調高至128元，市場都在揣測貨櫃三雄未來股價也出現挑戰三位數的機會。

大家都很擔心這波市場變化，然而，法人分析，全球主要港口的航班準點率持續偏低，代表著全球塞港情況一點都沒有改善，而且排隊等進港時間持續拉長，根據全球航運業的經驗值，各港口的航班準點率要維持在7成以上，然而，根據近期上海航交所公布的統計數字，各主要港口的航班準點率一直非常低，原本以為會逐漸回升，貨量太大，人力不足，造成準點率長期處於低水位，許多載貨量大的港口都處於30%以下，這樣情況將全球貨櫃輪讓運價漲勢再起。