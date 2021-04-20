散裝航運族群攻漲停 裕民漲幅一度達9%

波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）19日收盤時上漲47點，收2432點，漲幅1.97%；散裝船今天漲勢持續新興（2605）、台航（2617）、正德（2641）及四維航（5608）都攻上漲停，裕民（2606）漲幅一度達9%、慧洋-KY（2637）漲幅也達6%以上。

今天散裝船領軍上漲還是以落後的新興、正德領軍，法人分析，就目前散裝船的股價跟營運表現來分析，新興、正德海運則是股價相對偏低，但今年的獲利成長有想像空間個股。正德海運去年每股稅後盈餘0.62元，並且在今年完成美金1,939萬聯貸案，有助於充實營運資金並且擴充船隊，受惠於運價上漲，正德海運擁有17艘散裝船，雖然有長約，但現貨船的部分也會跟著漲，今年獲利出現想像空間。

新興一直是國內很受到重視海岬型散裝船業者，這波股價反彈的速度比較慢、股價也偏低，主要是新興擁有3艘超大型的油輪，這波油輪市況不佳，所以市場較晚注意他；然而，新興手中還有8艘海岬型，最值得注意大部份都是現貨船，受惠於海岬型日租金已經衝上2.85萬美元，新興今年獲利反彈力道有望加大。

另外，台航目前總船隊16艘，主要船舶為巴拿型及小型散裝船，今天股價也是攻上漲停。台航劉文慶董事長日前也指出，近來散裝航運市場回穩，相信在實質需求面的支撐下，未來市場仍是持續看好。