美股四大指數全面收低 富邦期貨：台股持續偏多操作

由於銅價等原物料價格持續走揚，通膨預期為債市帶來壓力，美國十年債殖利率回升，加上投資人等待企業財報發布，為科技股帶來賣壓，特斯拉因車禍事故遭到美國聯邦機構調查，英國政府也表示將以國安因素調查輝達併購安謀，衝擊股價雙雙跌逾3%，在科技股領跌下，美股四大指數全面收低。

台積電（2330）在法說後股價持續受到壓抑，市場資金湧入傳產、原物料及金融股，鋼鐵、航運在漲價題材下走勢最為強勁，推升台股在類股輪動下墊高，成交值也再度爆出4,400億元以上的巨量，短線台股沿5日線走揚，在未見鋼鐵、航運及金融回檔前，維持偏多操作。

展望後市，4月21日蘋果舉辦今年首場發表會，邀請函圖像暗示至少3款新品將問世，包括：新款 Apple Pencil、iPad Pro以及首款AirTag。此外，美股財報將陸續公布，包括：Netflix、英特爾、科林研發、ASML、美國航空、嬌生等。（富邦期貨）