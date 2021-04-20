台股平盤震 長榮認購權證人氣焦點

台股今（20）日受到美股走弱、台積電（2330）疲軟影響，指數表現壓抑在平盤附近上下震盪，帶動盤中權證成交金額量能持續表現高水準。

盤面上，買單持續點火傳產族群，長榮（2603）多空交戰，帶動連結長榮的長榮群益07購05（080748）成為盤中交投最熱絡的權證；而成交前十名的熱門權證中，長榮搶下七個席次，其餘為加權指數、新唐（4919）以及群創（3481）。

今日權證市場表現，盤中持續熱絡，中場成交量來到23.16億元，占大盤成交金額比例為1.21%，而認購權證成交金額比例維持在90%之上，達97.75%；而認售成交金額比例則降至2.25%。

標的股權證金額前五名為長榮、群創、環球晶（6488）、友達（2409）以及中美晶（5483）；受惠於買盤追捧，環球晶、中美晶、合晶（6182）、凌陽（2401）、等盤中權證成交金額已超越昨日全日總量。