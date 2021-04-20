台積電跌破600元 現在適合存股嗎？

台股站上「萬七」史上高點，面對史上最強台股下一步要怎麼走？ CRIF中華徵信所今天提醒，大盤雖持續走高，風險也開始逐步增加，若要維持多頭的走勢，其實也需要大盤適時回檔修正，以利於下半年攻勢。至於想存股的小資族，本益比已經超過30倍的台積電（2330）和聯發科（2454），目前的價位可能都已經不適合了。

CRIF中華徵信所指出，若將台股與全球股市相比，台股表現不遑多讓。以今年以來至4月15日的漲幅來看，以美國費城半導體指數漲幅17.02％為最高，台股指數漲幅則以14.48％居次。

若以一年以來至4月15日的漲幅來看、費城半導體以96.91％漲幅仍居全球之冠，南韓以66.83％漲幅居次，越南股市以漲幅64.35％排第三位，台股則以漲幅63.93％居於第四位。

面對史上最強台股的下一步會怎麼走？CRIF中華徵信所認為，目前盤面上籌碼稍顯凌亂，法人看多看空者皆有，不過最終還是要回到基本面。

CRIF中華徵信所回顧去年3月20日以來台股上漲的軌跡，由生技股先作一波漲勢，接著是造紙，然後由半導體領軍5G概念股一路拉升，遠距視訊科技股跟著走高。

受華為及中芯遭美國斷鏈的影響轉單台灣，台積電、聯發科和聯電（2303）繼續帶動大盤、接著印刷電路板、筆電、平板加智慧手機也拉升，IC設計一路旺 ，航運股也從第三季開始反攻，11月金融股及原物料股也開始拉動。

今年1月4日開紅盤台股各類股齊發，鴻家軍搭配半導體、航運股、原物料股又以兩波走升將台股推升到16,238點、16,579點，4月9日見17,016點，4月16日又在鋼鐵、玻陶、造紙、水泥等原物料股帶動下攻到17,158點。也可以說，所有的想像利多全都已經出動。

CRIF中華徵信所認為，其實強弱類股從今年來的類股漲幅可以看得出來 。分析上市公司28大類股有21大類股漲幅超過10％、漲幅超過15％的類股必也有14大類股。類股漲幅前三名分別是鋼鐵類股漲幅37.41％、塑膠類股34.94％、航運類股30.94％、第四名及第五名分別是造紙類股及電腦及其週邊設備漲幅各為27.23％、19.68％。

漲幅前五大類股幾乎都達20％，且原物料相關股就占了前四名（包括航運股），就知道今年原物料當道。

另外，整個電子類股的平均漲幅也達到15.53％，電子類股漲幅前五名除了電腦及其週邊設備類股排名第一名外，二至五名分別是其他電子類股（18.99％）、電子通路 （17.81％）、光電業（17.36％）、半導體（16.38％），漲幅也都高於總體產業平均漲幅。

在大盤指數漲多的情況下，即使有業績題材，CRIF中華徵信所認為選股還是要特別留意本益比，無論是類股本益比或是個股本益比將會是優先的安全性考量。例如台積電目前的本益比已經超過30倍，聯發科的本益比接近38倍，如果買來作為存股就有一定風險。建議在主流股的業績題材下，選擇本益比較低者，也就相對安全。

儘管已經有許多上市公司提高今年的現金股利，不過由上市公司總體類股殖利率來看，由2020年3月的4.51％，下滑到今年1月的2.9％，再下滑到3月的2.83％，殖利率呈現持續下降，僅這點就值得警愓。

CRIF中華徵信所指出，在疫苗陸續施打、疫情趨緩，且全球仍然維持資金寬鬆，以及主要經濟國家暫無通貨膨脹威脅，又有許多產業鏈的供料吃緊情況下，全球股市多頭行情並沒有結束，空頭的風險可能落在2022下半年，但在市場各種利多都已發酵後，現金股利行情也等於悄悄提早啟動。

CRIF中華徵信所表示，如果大盤不修正，股價指數持續走高，就要特別注意類股輪動速度是否加快。另外，大盤在多頭攻勢中指標股一定先行，所以半導體類股、原物料股和航運股及金融股必須是持續帶動上漲的主流股。反之，漲幅少的低價股開始進行輪流補漲，通常也是波段多頭行情要暫止步的訊號。