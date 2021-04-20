新天價！外資上修長榮、正新 目標價喊到101元、75元

「航海王」瘋漲的故事還沒完，連「橡膠王」也參一腳！摩根大通最新報告指出，受惠後疫情時代的消費需求持續暢旺且更加強勁，運價翻漲的好景確定看到第3季，台灣航運龍頭長榮（2603）獲利預期更上層樓，每股純益（EPS）將飛越10元，目標價喊上101元天價；另摩根大通樂觀橡膠需求，同步啟動漲價，上修正新（2105）評級為「優於大盤」，目標價達75元也喊出市場新天價。

摩根大通此次發布航運業報告，彙整投資人最關心的四個問題，強調產業景氣還沒到「頂」，一口氣上修長榮、中遠海控的港股和A股股價，並首度追蹤東方海外國際，也給予「優於大盤」評級。

摩根大通首先表示，投資人關切航運運價飆漲，是不是已經觸頂？對此該券商認為，今年農曆新春遇上後疫情時代有更強勁的需求，加上塞港等導致運力供不應求，消費者更願意接受高漲的運費及更長的交期，整體運價絕對還會漲，除了能見度延伸到下半年，全年漲幅也可能高達20-25%，優於市場預測。

其次，投資人詢問終端需求循環能持續多久？摩根大通認為，航運需求有高能見度，航運股續漲將有多引擎，在全球景氣2021-2022年預期復甦下，表現持續看好。

第三，航運股大漲後應該如何看評價？摩根大通說，若看股價淨值比，投資人會覺得貴，不過包括長榮、中遠海控等ROE將在今年大幅成長到30%、25%，獲利增幅可觀，由此來看還有龐大上漲潛力。

最後，如何看目前的運力供需？摩根大通表示，雖然新訂單推高訂單對船隊的比例來到15%，但今明年新船的交付量仍很少，因此這些新訂單將採事後收費（back-end loaded），大多用來優化艦隊，影響不大。

正新方面，今年來股價已大漲22%，摩根大通指出，由於中國需求強勁，正新預期第2、3季持續上調報價，此前公司已自去年第4季和今年數度調漲，另正新的印尼事業也有機會在今年轉虧為盈，整體今、明年EPS的成長幅度上看160%、151%，挑戰3.3元及3.6元。