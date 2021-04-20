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費城半導體帶量大跌 台積電一開盤再度失守600元大關

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

美股周一（19）日再現賣壓，其中，費城半導體更帶量下跌2.5%，台積電ADR跌幅逼近2.9%，今（20）日一開盤也下跌5元、為598元，再度失守600元大關，並持續走低。

美股創新高後，19日科技股賣壓沉重，那斯達克綜合指數下跌近1%，費城半導體挫跌2.5%。

而發生撞樹火燒車意外的特斯拉重挫3.4%，遭到英國以國安因素為由調查和安謀（ARM）合併案的輝達（Nvidia）同樣大跌近3.5%，都是費半下跌主因，台積電ADR跌幅也逼近2.9%。

台積電（2330）今天一開盤直接以598元開出、下跌5元，且再度跌破600元大關。

據台積電預估，第2季營收將介於129-132億美元，計算基礎為新台幣28.4兌1美元，季減0.2%至季增2.2%；毛利率49.5%至51.5%，營業利益率為38.5%至51.5%，雙率將較首季下滑。

台積電第2季財測偏弱，主要受到智慧型季節性影響所致，法人普遍認為主要來自5奈米大客戶蘋果訂單調節；毛利率則因為5奈米量產，折舊攤提成本較高影響。

台積電 費城

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