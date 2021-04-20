航運股聲量、股價雙雙火熱 台股熱門討論度TOP10股票排名
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文／葛緯詩
受到代表散裝船景氣好壞的波羅的海運價指數（BDI）單日大漲6.7%，以及歐美航線貨櫃運輸報價持續走高的消息影響，帶動台股今（19日）盤中多檔航運股漲停，陽明、長榮、萬海等股價紛紛創下波段新高，延續上周股價強勢的表現。
不僅買盤進駐航運股，上週（2021/04/12~2021/04/18）上市股票網路聲量前10名當中，陽明、長榮、萬海也都上榜，網路聲量一舉超越近期受惠半導體需求火熱的聯電。此外，前一個禮拜排名第19名的中鋼，上週聲量排名躍升至第7名，今日股價開高走高，終場收在漲停板38.65元，創下近13年新高。
上週網路聲量上櫃股票前10名，被列為處置股的上櫃股票金麗科，因為遭媒體報導承接中國解放軍訂單，儘管早已發布重訊澄清無此事，股價仍在高檔賣壓與消息面影響之下，今收在跌停板288元。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/04/12~2021/04/18)
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分析說明
．本文股價資訊來源為台灣證券交易所，並透過《KEYPO大數據關鍵引擎》(keypo.tw)觀測特定區間上市櫃股票的網路聲量，所有數據皆為研究用途，僅供參考，絕無任何買賣與推介邀約之意。
．使用者若依此資料作為投資依據發生交易損失需自行負責，網路溫度計不對資料內容錯誤、更新延遲，或其他使用者之投資決策負任何責任。
．分析區間：本文分析時間範圍為2021年04月12日至2021年04月18日。
．資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
．研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『上市櫃股票』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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