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電子股成交比跌破五成 謝金河：傳產蟄伏卅年的反撲

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
財信傳媒董事長謝金河表示，台股今(19)日出現豬羊變色景象，電子股向來是交易重心，成交比重卻跌破五成，強調「其實這是傳統產業蟄伏卅年的反撲」。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河表示，台股今(19)日出現豬羊變色景象，電子股向來是交易重心，成交比重卻跌破五成，強調「其實這是傳統產業蟄伏卅年的反撲」。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河表示，台股今(19)日出現豬羊變色景象，電子股向來是交易重心，成交比重卻跌破五成，傳統產業包括紡織、塑化、水泥、玻璃陶瓷、鋼鐵股都出現強勁的大漲走勢，市場顯得不知所措，投資人也很不習慣，他強調「其實這是傳統產業蟄伏卅年的反撲」。

謝金河今日以「傳產生根台灣，明天會更好！」為題發文指出，最近經濟學者最喜歡說台灣罹患荷蘭病，指的是台灣電子業獨強，傳統產業一蹶不振。過去卅年，很多傳統產業把生產基地搬到中國，享受中國大陸廉價勞動力，卻沒有升級轉型，等到中國大陸的產業追上來，台灣的傳統產業逐漸邊緣化，業績愈來愈慘烈，最具代表性的是玻璃及陶瓷產業。

謝金河以冠軍磁磚（1806）及台玻（1802）為例來說明，他表示，「不久之前，建議冠軍磁磚的林榮德結束中國大陸的生產基地，把資源移轉回來台灣，努力升級轉型」，「我告訴他，台灣的房地產建案，衞浴設備都是進口的歐美日名牌，冠軍必須從傳統殺價的紅海市場掙脫出來」。

謝金河進一步說明，去年下半年，冠軍把中國市場交給海鷗衛浴，冠軍的毛利率在去年第3季轉正，本業出現獲利，第4季毛利率拉升至43.62%，冠軍的中國投資收益到第4季也轉正；「這個訊息意味冠軍如果能深耕台灣，且加速轉型，有機會找回失落的卅年」。

謝金河再以台玻為例指出，這些年，中國大陸的玻璃廠實力都超過台玻，像曹德旺的福耀玻璃去年營收239億港元，淨利32.88億港元，市值超過1,300億港元；福萊特、信義玻璃實力也都超過台玻。福耀玻璃首季營收57.06億人民幣，稅後純益8.55億人民幣，同增85.9%。

謝金河強調，經過大殺戮，玻璃產業景氣翻轉，台玻去年下半年轉虧為盈，下半年本業獲利32.29億元，毛利率從去年首季5.66%上升至第4季24.72%，台玻的中國收益也從負轉正。謝金河認為，「如果台玻能深耕台灣，且加速升級轉型，台玻根底深，要找回昔日榮耀不難」。

謝金河強調，「這次傳產股股價上漲，要從卅年長月缐來看，才能看到績優傳產股的底藴」。

謝金河 傳統產業 電子股

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