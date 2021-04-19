破天荒！富邦越南ETF掛牌首日 祭申購控管限制

富邦越南ETF（00885）19日掛牌大溢價，不少投資人著眼套利機會已經摩拳擦掌，但傳出該ETF盤中就設下申購限制，一些投資人想搶單沒搶到，而富邦投信下午也更新公告指出，考量越南股市有交易限制，若該ETF無法如預期買足部位，可婉拒申購申請或暫停申購，也就是對ETF申購進行限制。

這也是台股掛牌ETF罕見在上市首日，就實施申購控管。過去曾有不少ETF也做申購管制，但從來沒有在掛牌第一天就緊急做限制，最近一次是元大S&P原油正2（00672）2020年因為油價暴跌吸引龐大買盤，導致該ETF籌碼快速告罄，溢價一連擴大到4、500%，等於申購的籌碼賣掉就能獲利數倍，元大投信有鑑於此，採取申購管制，除依申請順序受理，也根據一定比例配發。

富邦越南ETF同樣受到買氣過大影響，溢價已經偏離常態，考量越南股市還有外資進出不易的流動性限制，該投信迅速在掛牌後，宣布啟動申購控管，代表投資人接下來提出申購，不見得能拿到籌碼。

富邦投信公告指出，根據富邦越南ETF的基金信託契約及公開說明書規定，富邦投信有權得決定是否接受該ETF的申購申請，且如經該公司專業評估後，認為有無法在證券交易市場上，買入滿足申購人或受益人對應的標的指數成分股部位數量之虞者，該基金應婉拒或暫停受理申購申請。

富邦投信說明，富邦越南ETF主要投資於越南相關的有價證券及證券商品，基於越南證券市場屬於邊境市場，交易上可能產生例外情況，該公司為滿足投資人需求，及維護投資人權益，擬針對富邦越南ETF每日申購啟動控管機制。

投資人如欲申購富邦越南ETF，應洽參與證券商預約及申請，待參與證券商與富邦投信確認額度後，再完成後續申購流程，紓解投資人申購需求。

另富邦投信也補充，投資人如無法進行該ETF的初級市場申購，仍可透過次級市場交易，委託證券商於證券交易市場買進ETF。越南市場的波動度和風險度都偏高，市價相對於淨值也可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易前應審慎評估。