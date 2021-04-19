快訊

整理包／你知道家裡用水是來自哪個水庫嗎？有缺水危機嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

破天荒！富邦越南ETF掛牌首日 祭申購控管限制

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
富邦越南ETF將實施申購控管。圖／富邦投信官網
富邦越南ETF將實施申購控管。圖／富邦投信官網

富邦越南ETF（00885）19日掛牌大溢價，不少投資人著眼套利機會已經摩拳擦掌，但傳出該ETF盤中就設下申購限制，一些投資人想搶單沒搶到，而富邦投信下午也更新公告指出，考量越南股市有交易限制，若該ETF無法如預期買足部位，可婉拒申購申請或暫停申購，也就是對ETF申購進行限制。

這也是台股掛牌ETF罕見在上市首日，就實施申購控管。過去曾有不少ETF也做申購管制，但從來沒有在掛牌第一天就緊急做限制，最近一次是元大S&P原油正2（00672）2020年因為油價暴跌吸引龐大買盤，導致該ETF籌碼快速告罄，溢價一連擴大到4、500%，等於申購的籌碼賣掉就能獲利數倍，元大投信有鑑於此，採取申購管制，除依申請順序受理，也根據一定比例配發。

富邦越南ETF同樣受到買氣過大影響，溢價已經偏離常態，考量越南股市還有外資進出不易的流動性限制，該投信迅速在掛牌後，宣布啟動申購控管，代表投資人接下來提出申購，不見得能拿到籌碼。

富邦投信公告指出，根據富邦越南ETF的基金信託契約及公開說明書規定，富邦投信有權得決定是否接受該ETF的申購申請，且如經該公司專業評估後，認為有無法在證券交易市場上，買入滿足申購人或受益人對應的標的指數成分股部位數量之虞者，該基金應婉拒或暫停受理申購申請。

富邦投信說明，富邦越南ETF主要投資於越南相關的有價證券及證券商品，基於越南證券市場屬於邊境市場，交易上可能產生例外情況，該公司為滿足投資人需求，及維護投資人權益，擬針對富邦越南ETF每日申購啟動控管機制。

投資人如欲申購富邦越南ETF，應洽參與證券商預約及申請，待參與證券商與富邦投信確認額度後，再完成後續申購流程，紓解投資人申購需求。

另富邦投信也補充，投資人如無法進行該ETF的初級市場申購，仍可透過次級市場交易，委託證券商於證券交易市場買進ETF。越南市場的波動度和風險度都偏高，市價相對於淨值也可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易前應審慎評估。

富邦投信 ETF 越南

延伸閱讀

「飆股大集合」富邦臺灣中小今年來漲破50%

越南ETF掛牌 投資優選

富邦新商品 潛利十足

富邦越南ETF 26日掛牌

相關新聞

破天荒！富邦越南ETF掛牌首日 祭申購控管限制

富邦越南ETF（00885）19日掛牌大溢價，不少投資人著眼套利機會已經摩拳擦掌，但傳出該ETF盤中就設下申購限制，一些...

神盾以每股199元出售敦泰全數持股 獲利超過50億元

指紋辨識晶片廠神盾（6462）上週五（16）日公告將以盤後鉅額交易方式全數出脫驅動晶片廠敦泰（3545）持股3.39萬張...

電子股成交比跌破五成 謝金河：傳產蟄伏卅年的反撲

財信傳媒董事長謝金河表示，台股今(19)日出現豬羊變色景象，電子股向來是交易重心，成交比重卻跌破五成，傳統產業包括紡織、...

鋼鐵、運輸吸金！台股收漲104點 三大法人買超19.35億

台股今（19）日開低走高，蘋概三王齊收黑，傳產股領軍多頭上攻，尤以鋼鐵股、運輸股表現搶眼，大盤指數再創收盤歷史新高，終場...

傳產族群點火 台股漲104點收17,263點、再創歷史新高

台股今（19）日震盪走高，電子股表現疲弱，買盤轉進傳產族群點火，在中鋼（2002）強勢表態，攻上漲停，收在38.65元下...

「飆股大集合」富邦臺灣中小今年來漲破50%

富邦越南ETF（00885）19日掛牌衝出高買氣，繼早盤溢價飆到近10%，午盤再衝上15%，值得注意富邦投信另一檔ETF...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。