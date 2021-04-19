要買台積電還是長榮？網友這麼看

台股攻上萬七，持續創歷史新高，傳產股大噴出，權王台積電（2330）卻是躺在季線下，有網友在除息後逢低買進，眼看長榮（2603）一路漲，忍不住在PTT上貼文發問「多軍只剩下我滿手GG嗎？」，引來其他網友神回「買GG 好安心，你看買長榮的，每天晚上興奮到睡不著，隔天還要抽時間看車看房，好累」，也有人安慰原PO「別擔心，遲早還你公道」。

台積電除息後雖是順利完成填息，但近期台股大盤指數不斷在飆新高，鋼鐵股、運輸股等更是市場上吸金的焦點族群，在資金棄電子轉進傳產股之下，權王台積電股價仍陷在600元到季線間整理，有網友忍不住在PTT 上發問。

原PO在PTT「Stock」看板以「多軍只剩下我滿手GG嗎？」為題貼文表示，「大概從3月吧，發現GG似乎被股板拋棄了，討論熱度狂降，大家幾乎都是在講船票鋼鐵等等，而且這現象越來越明顯，我就想想不太對，於是把我滿倉的金融全出了，開始從除息後布局GG（本來手上沒半股GG），任何利空就是買，有綠就買，反正就是攤到沒錢攤了，結果到了今天GG 還在季線下趴著，除息4次了，看到金融傳產噴到不能在噴，難道多頭真的狠狠踹開台積電了嘛？99 2330 ……」。

這篇貼文引來網友對買台積電持續抱著，或是「賣G求榮」等不同的看法，不少網友強調，「All in 台gg，人生不GG」、「買GG 好安心，可以安心睡惹」、「台積沒在每天看盤的，套個半年就會回本 沒事兒」、「只要是男人，至少都有一股GG」、「別擔心，遲早還你公道」、「護國神山又有技術護城河，太讚了」、「買GG 專注本業，刪APP，年底再來看，不是很好嗎」。

也有網友說，「航運航空賺最多，但GG捨不得賣」、「多賺錢去買其他股，GG就放著別動，忘記他，時間會給你公道啦」、「最近很好加碼阿，沒人討論就是最佳進場時刻」、「受不了就賣一張台積去玩傳產」、「我還有五張 撐著沒賣」。

更有支持台積電的網友表示，「GG不要當飆股玩，GG是長期投資，雖然看航運一直噴很羨慕，但長投就是這樣」、「我還抱著呀，就穩定的部位，其他部位一樣可以玩題材股」、「我也是逢低就繼續加碼，現在資金輪值，大家都有本事不會當最後一個，我沒那個本事 不敢賺這種錢，鼻子摸摸繼續買台積就好 至少我睡的著」、「未來是GG的」。

當然也有主張賣掉台積電的網友表示，「山頂上還一堆冤魂」、「隨便買鋼鐵塑化航運都賺爆」、「資金都流向傳產，GG只能當角落生物」、「賣掉1.5張GG買55~58長榮，舒服歪」、「還好挪一點買長榮」、「三月就一直說賣G求榮，現在漲到很多人不敢買了」、「ic設計在飆，雞雞也不會漲。傳產鋼鐵在飆，雞雞也不會漲，你說呢」、「現在賣g求榮還來得及」。

但是也有網友提醒，、「問題是你現在賣去追別的 到時候套山頂不是一樣」、「等你賣了也許就漲了」、「不過傳產噴太誇張 追高也要隨時跑」、「現在囂張的傳產 之後也會一樣 循環罷了」、「現在才要動作難保你不會套十年..可以大部分GG，拿一些資產去追題材股」、「不急著停利就抱住，題材股來來去去，但GG就是每天緩漲」、「台積電就持有越久回報越高，想買飆股可以去玩航空航運」、「我覺得隨時要兩邊反轉，現在賣G求榮搞不好兩面巴」。

綜合來看網友的回應，有支持賣出台積電轉買長榮等傳產股，也有要原PO稍安勿燥，台積電股價早晚會還公道，同時提醒買飆股詭要注意被套在高點的風險，而買台積電，可以很安心，不用看盤，且強調台積電不是用來飆的，不用每天看盤，抱愈久了回報也會愈高。