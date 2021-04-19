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神盾以每股199元出售敦泰全數持股 獲利超過50億元

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

指紋辨識晶片廠神盾（6462）上週五（16）日公告將以盤後鉅額交易方式全數出脫驅動晶片廠敦泰（3545）持股3.39萬張，今（19）日公告，已以每股199元全數完成處分，處分利益為53.26億元，將列入其他綜合損益。

在神盾宣布出售敦泰持股後，宏碁集團（2353）今日一早公告，董事會已於16日通過將以不超過新台幣15億元取得敦泰股票，將於今日完成交易。

神盾剛剛公告擬出售的3.39萬張敦泰持股已經全數完成交易，每股單價為199元，略高於今日收盤價198.5元，總交易金額為67.59億元。

神盾將售股消息宣布後，造成敦泰今日股價出現賣壓，終場收在跌停價198.5元，成交量超過3.1萬張。由於神盾剛剛公告出售價位在199元，且已全數售出，法人預估，應有利於化解敦泰的賣壓。

由於宏碁僅拿到神盾釋出的一部分股權，若其他鉅額交易轉對象為上市櫃公司，後續應會陸續對外公告。

神盾 敦泰 宏碁

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