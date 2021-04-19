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鋼鐵、運輸吸金！台股收漲104點 三大法人買超19.35億

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台股今（19）日開低走高，蘋概三王齊收黑，傳產股領軍多頭上攻，尤以鋼鐵股、運輸股表現搶眼。
台股今（19）日開低走高，蘋概三王齊收黑，傳產股領軍多頭上攻，尤以鋼鐵股、運輸股表現搶眼。

台股今（19）日開低走高，蘋概三王齊收黑，傳產股領軍多頭上攻，尤以鋼鐵股、運輸股表現搶眼，大盤指數再創收盤歷史新高，終場以17,263.28點作收，上漲104.47點，成交量4,403.75億元；三大法人買超19.35億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超7.04億元，投信買超2.21億元，自營商買超（合計）10.09億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.1億元，自營商（避險）買超22.19億元。

台股今日以17,141.25點下跌開出，一度下滑至17,135.52點，電子股走弱，占大盤成交比重下滑至5成以下，買盤轉進傳產股，尤以運輸股、鋼鐵股最為吸金，鋼鐵股收漲9.1%，運輸股收漲7.36%，表現亮眼，金融股收漲2.62%，助攻大盤指數，一度拉升至17,294.15點，終場收17,263.28點，漲幅0.61%。

鋼鐵股 自營商

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