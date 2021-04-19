傳產族群點火 台股漲104點收17,263點、再創歷史新高

台股今（19）日震盪走高，電子股表現疲弱，買盤轉進傳產族群點火，在中鋼（2002）強勢表態，攻上漲停，收在38.65元下，激勵台股終場以上漲104.47點，收在17,263.28點，再度改寫新高紀錄，成交量達4,403.75億元。

在國際股市方面，美股期貨電子盤呈現漲跌互見，亞洲股市則多呈現走揚，僅日股壓在盤下。

台股今日逐步走高，早盤受到電子回檔，表現受限，不過在傳產類股買氣強，指數出現開低走高，很快拉抬至紅盤之上，盤中再度刷新歷史新高，一度來到17,294點，類股以傳產類股表現較強，鋼鐵、運輸、玻璃、塑化等族群表現最為強勢。

在強勢族群方面，散裝航運股價受到波羅的海運價指數（BDI）上周大漲，創近19個月新高，股價出現大漲，預期在鐵礦砂、煤炭及南美穀物貨載需求繼續增溫下，市場看旺到第3季。相關散裝船出現價量齊揚，包含：裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、中航（2612）、新興（2605）、台航（2617）、四維航（5608）、正德（2641）及益航（2601）等航商攻上漲停價位。法人指出，後續營運可望雨露均霑，且短線熱度夠，有機會續漲。

權值電子股今日多以休息表現，台積電（2330）今日續弱，回測月線600元關卡有守、聯發科（2454）跌破5日均線、鴻海（2317）也跌破10日均線，僅聯電（2303）走揚。此外，中低價位的電子股也有買單點火，群創（3481）、友達（2409）、華邦電（2344）等呈現走揚。

展望後市，中信投信股權投資科主管葉松炫表示，近期台股在傳產領軍，電子族群止跌回穩下，指數順利攻上「萬七」新高。但近期盤勢在外資並未歸隊的前提下，恐將呈現高檔震盪。今年以來外資對台股仍站在賣方，於台指期的淨空單仍高達2.4萬口，建議投資人宜選股不選市。