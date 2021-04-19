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「飆股大集合」富邦臺灣中小今年來漲破50%

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
富邦臺灣中小漲勢驚人。券商軟體
富邦臺灣中小漲勢驚人。券商軟體

富邦越南ETF（00885）19日掛牌衝出高買氣，繼早盤溢價飆到近10%，午盤再衝上15%，值得注意富邦投信另一檔ETF也在強大買氣推升有高溢價，那就是集結台股飆股的富邦臺灣中小（00733），盤中漲幅離奇衝到7%，溢價擴大到3.6%；兩檔分別是台股ETF的「溢價冠亞軍」！

富邦臺灣中小受惠台股中小型股飛漲，這波漲勢驚人，第1季就以25%左右的漲幅拿下台股掛牌的ETF績效王。而第2季中小型股漲勢有增無減，特別是航運、面板等熱門股景氣才要進入高峰，富邦臺灣中小4月持續漲不停，19日超高漲幅推升下、更一舉拉抬今年來漲幅突破50%，高達57%。

富邦臺灣中小前十大成分股，堪稱「台股飆股的大集合」，包括第一大持股群創（3481）權重達22.6%，第二大持股萬海（2615）權重13.1%，第三到五為陽明（2609）投資5.95%、永豐餘（1907）約5.16%、天鈺（4961）5.05%，另六到十有敦泰（3545）、豐興（2015）、立積（4968）、新纖（1409）及台聚（1304）。

上述都是投資人耳熟能詳的漲價股或大飆股，今年來漲幅皆自兩成起跳，最猛的IC設計股天鈺、敦泰，更自一倍起跳，因此推動富邦臺灣中小漲不停。

如以19日來看，包括萬海、豐興、台聚等都飆上漲停，雖然也有敦泰跌停，但富邦臺灣中小多數成分股還是上漲，盤中合理漲幅達4-5%，遠較大盤上漲約1%多出倍數。在買盤湧入下，ETF盤中最大漲幅則達7%，等於溢價3%，和富邦越南的表現不惶多讓；而該ETF今年來漲幅也已經高達50%，相較台積電（2330）多漲三倍以上。

強勁漲勢同步推動富邦臺灣中小量能放大，19日超過千張，近期量能都有千張左右。

法人觀察，富邦臺灣中小的選股機制，特別納入周轉率和alpha值，因此會抓出熱門的股價強勢股，同時成分多有波動大的特性，ETF可能大漲也可能大跌。加上目前溢價已偏大，投資人應留意追高風險。

富邦投信 ETF

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