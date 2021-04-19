快訊

後備軍士官缺很大 軍方想開11周速成班 網友：能打仗嗎

全台逾40所學校瀕退場 高達7成是技職體系

傳產股吸金 三大法人上周狂買超中鋼逾14.4萬張

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
外資上周買超台股前十大公司。(製表：記者楊伶雯)
外資上周買超台股前十大公司。(製表：記者楊伶雯)

台股站上萬七，持續刷新歷史新高，傳產股、原物料股為盤面上的吸金族群，統計上周三大法人買賣超發現，中鋼（2002）更是法人追捧標的，高居外資周買超第二大，投資及自營商則都是周買超冠軍，合計三大法人上周買超14萬4,456張，今（19）日開高走高，盤中創2008年9月以來新高。

台股上周全周上漲304.71點，周漲幅1.81%，台股大盤指數持續刷新歷史紀錄，今日開低後翻紅，一度拉升至17,262.4點，大漲逾百點，領軍上攻的包括金融股及傳產股，鋼鐵股盤中漲幅逾8%，運輸股漲幅7.5%，玻陶漲幅逾7%，但電子股卻是下跌，成交比重上，電子股降至5成以下。

以盤中強勢的傳產股來看，不少已吸引外資、投信提早卡位買超，統計上周外資買超前十大依序是新光金（2888）、中鋼、中信金（2891）、華航（2610）、聯電（2303）、台新金（2887）、玉山金（2884）、彩晶（6116）、日月光投控（3711）、宏碁（2353）等。

投信上周買超前十大依序是中鋼、華邦電（2344）、友達（2409）、長榮（2603）、南紡（1440）、華航、聯電、永豐餘（1907）、東和鋼鐵（2006）、景碩（3189）等；自營商買超前十大則是中鋼、聯電、大成鋼（2027）、中石化（1314）、長榮、宜進（1457）、台玻（1802）、華航、華新（1605）、至上（8112）等。

其中包括中鋼、華航、聯電、玉山金、宏碁等上周獲三大法人同步買超；中鋼近期股價強漲，主受惠於原物料行情上漲等題材，股價4月起一路向上急攻，由25.9元上漲以來，短線漲幅達47%，今日開高走高一度拉升至38.2元，寫下2008年9月來新高。

三大法人上周齊買超中鋼，居外資上周買超第二大，合計買超逾5萬張，投信上周買超中鋼57,792張，自營商上周買超中鋼36,660張，居投信及自營商上周買超冠軍，上周單周股價漲幅25.76%。

台股今日再創歷史新高，但是電子股占大盤成交比重不到5成，大盤由金融股及傳產股領攻，第一金（2892）投顧董事長陳奕光表示，包括類股失衡、成交量等都值得注意，目前是選股不選市，在類股輪動快速下，資金流往非電族群，加上當沖約占4成的高比重，要小心牛市回檔。

中鋼 台股

延伸閱讀

鑫科董座黃重嘉 孵育集團金雞

中鋼、中鴻 認購吸睛

潛艦船殼生產進度遲滯？中鋼、台船：與事實不符

5月盤價漲8.1% 中鋼：每噸仍落後國際逾100美元

相關新聞

台股再創新高！早盤站上17,200點 權證市場量能熱絡

台股今（19）日盤中再度改寫新高紀錄，指數一度大漲86點，最高來到17,245點，帶動盤中權證成交金額量能持續表現高水準...

新聞解析／電子成交比重不到5成 連法人都說「很誇張」

台股今（19）日開低走高，盤中再創歷史新高，但卻出現連法人都覺得「很誇張」的情況，電子股占大盤成交比重居然不到5成，下滑...

台股跌17點開在17,141點 盤中再創新高

今（19）日台指期開低回到平盤，而台股開盤下跌17.56點，開在17,141.25點，隨後在聯電（2303）領頭走揚，加...

外資上周賣超群創最多 買超新光金居冠

台灣證券交易所統計，上周（4月12~16日）外資在集中市場賣超6.67億元，其中以賣超群創15.31萬張最多，買超則以新...

資金狂潮散裝船個股全面漲停 台股少見情況

波羅的海運價指數（BDI）連續2天大漲，15日大漲近7%、16日續漲2.67%，隨著運價不斷墊高，運價也跟著走強，國內的...

台股資金外溢 輪動格局確立

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，隨著不少公司公告去年與今年第一季營收獲利成績來看，第一季淡季不淡、甚至超越傳統旺季的表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。