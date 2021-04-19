傳產股吸金 三大法人上周狂買超中鋼逾14.4萬張

台股站上萬七，持續刷新歷史新高，傳產股、原物料股為盤面上的吸金族群，統計上周三大法人買賣超發現，中鋼（2002）更是法人追捧標的，高居外資周買超第二大，投資及自營商則都是周買超冠軍，合計三大法人上周買超14萬4,456張，今（19）日開高走高，盤中創2008年9月以來新高。

台股上周全周上漲304.71點，周漲幅1.81%，台股大盤指數持續刷新歷史紀錄，今日開低後翻紅，一度拉升至17,262.4點，大漲逾百點，領軍上攻的包括金融股及傳產股，鋼鐵股盤中漲幅逾8%，運輸股漲幅7.5%，玻陶漲幅逾7%，但電子股卻是下跌，成交比重上，電子股降至5成以下。

以盤中強勢的傳產股來看，不少已吸引外資、投信提早卡位買超，統計上周外資買超前十大依序是新光金（2888）、中鋼、中信金（2891）、華航（2610）、聯電（2303）、台新金（2887）、玉山金（2884）、彩晶（6116）、日月光投控（3711）、宏碁（2353）等。

投信上周買超前十大依序是中鋼、華邦電（2344）、友達（2409）、長榮（2603）、南紡（1440）、華航、聯電、永豐餘（1907）、東和鋼鐵（2006）、景碩（3189）等；自營商買超前十大則是中鋼、聯電、大成鋼（2027）、中石化（1314）、長榮、宜進（1457）、台玻（1802）、華航、華新（1605）、至上（8112）等。

其中包括中鋼、華航、聯電、玉山金、宏碁等上周獲三大法人同步買超；中鋼近期股價強漲，主受惠於原物料行情上漲等題材，股價4月起一路向上急攻，由25.9元上漲以來，短線漲幅達47%，今日開高走高一度拉升至38.2元，寫下2008年9月來新高。

三大法人上周齊買超中鋼，居外資上周買超第二大，合計買超逾5萬張，投信上周買超中鋼57,792張，自營商上周買超中鋼36,660張，居投信及自營商上周買超冠軍，上周單周股價漲幅25.76%。

台股今日再創歷史新高，但是電子股占大盤成交比重不到5成，大盤由金融股及傳產股領攻，第一金（2892）投顧董事長陳奕光表示，包括類股失衡、成交量等都值得注意，目前是選股不選市，在類股輪動快速下，資金流往非電族群，加上當沖約占4成的高比重，要小心牛市回檔。