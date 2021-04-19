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新聞解析／電子成交比重不到5成 連法人都說「很誇張」

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
電子股仍將是推升台股上漲不可忽視的一環。歐新社
電子股仍將是推升台股上漲不可忽視的一環。歐新社

台股今（19）日開低走高，盤中再創歷史新高，但卻出現連法人都覺得「很誇張」的情況，電子股占大盤成交比重居然不到5成，下滑至45%附近，資金轉往傳產股及原物料，盤面上運輸股、鋼鐵股成為吸金兩大族群，法人提醒，要提防風險增高，小心牛市回檔。

台股今日以17,141.25點開出，下跌17.56點，盤中一度拉升至17,241.03點，再創歷史新高，各類股成交比重卻出現法人口中的「失衡」情況，也有法人坦言，「很誇張」，主要是向來占大盤成交比重約7成居多的電子股，盤中成交比重竟然降至5成以下，運輸股及鋼鐵股盤中成交比重則是拉升至1成以上，分別達15%、10.5%，另外，塑膠股的成交比重也達6.1%。

資金由電子股轉戰傳產股，傳產股、原物料股在資金湧入下，股價呈現噴出的急漲表現，國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，資金流向推升傳產股的漲勢，在股價噴出下，要提防風險增高，但他強調，並不是看不好，只是提醒要留意風險。

第一金（2892）投顧董事長陳奕光表示，台股今日的量能若不能壓在5,000億元以下，而是如現在的預估出現5,200億元以上，將是一個警示量；尤其，電子股占大盤成交比重降到5成以下，類股出現失衡，也是另一個警訊。

陳奕光分析，電子股占台股的獲利約6成，在成交量占比上，也要在6成以上才合理，但今日卻掉到45%左右，類股比重失衡也是一個警示的危險訊號；從年線乖離率3成來推算，大盤指數的滿足點約在17,527點，本周三台指期結算，要小心外資壓低結算的壓力。

陳奕光指出，目前是選股不選市，在類股輪動快速下，資金流往非電族群，加上當沖約占4成的高比重，要小心牛市回檔，他同時提醒，還要留意大股東申報轉讓的情況。

電子股 台股

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